Auktion: Klimt-Gemälde erzielt mit 74 Millionen Pfund Europarekord

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

London. Gustav Klimts letztes Porträt »Dame mit Fächer« hat bei einer Auktion in London 74 Millionen Pfund (mehr als 86 Millionen Euro) erzielt und damit den bisherigen Rekord in Europa gebrochen. Dies teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Dienstagabend mit. Den Rekord für den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in Europa hielt bislang Alberto Giacomettis Skulptur »Walking Man I«, die Sotheby’s im Jahr 2010 für 65 Millionen Pfund versteigert hatte. (AFP/jW)