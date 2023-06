Frankreich testet erstmals Hyperschallwaffe

(c) Russian Defense Ministry Press Service/AP

Paris. Frankreich hat erstmals einen Hyperschallgleitflugkörper getestet, einen Sprengkopf, der wegen seiner unvorhersehbaren Flugbahn schwer abzufangen ist. Der französische Gleiter mit Namen »V-Max« sei von einer Höhenrakete aus gestartet worden, die am späten Montag im Süden Frankreichs in die Luft gegangen sei, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag erfuhr. Vor dem Start veröffentlichte Frankreich einen Warnhinweis für ein Gebiet im Umkreis von 2.000 Kilometern für den Luft- und Seeverkehr.

Die Geschwindigkeit von Hyperschallgleitern (HGV) kann Mach 5 (6000 km/h) überschreiten. Die Technologie wird von einer kleinen Zahl von Ländern entwickelt oder eingesetzt, darunter China, Russland und die USA.

Das französische Programm wird von der »Ariane-Gruppe« entwickelt, einem Kriegskonzern, der sich auf Weltraumstarts spezialisiert hat und für die »Ariane«-Raketen bekannt ist. (AFP/jW)