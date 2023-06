Prigoschin putscht

Stringer/Reuters »Wagner«-Söldner haben sich am Sonnabend in Rostow am Don positioniert

Angehörige der russischen Söldnertruppe »Wagner« haben in der Nacht zum Sonnabend offenbar militärische Infrastruktur in der südrussischen Großstadt Rostow am Don besetzt. Der »Wagner«-Chef Jewgni Prigoschin teilte am Morgen mit, seine Einheiten hätten das Gebäude des Stabs des südlichen Militärbezirks und den Flughafen der Stadt unter Kontrolle. Später hieß es, auch das Polizeipräsidium der Stadt sei von den Putschisten eingenommen worden. Prigoschin forderte Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Waleri Gerasimow auf, zu Gesprächen nach Rostow zu kommen. Anderenfalls werde seine Truppe von angeblich 25.000 Mann auf Moskau marschieren. Nach unbestätigten Berichten vom Vormittag sollen Einheiten der Putschisten auch die nördlich von Rostow gelegene Gebietshauptstadt Woronesch besetzt haben. Amateurvideos aus Rostow zeigen, dass die Bevölkerung überwiegend kein Verständnis für die Aktion der Putschisten zeigte: »Geht an die Front zurück«, war ein häufig zu hörender Zuruf.

Am Freitag abend hatte Prigoschin der russischen Militärführung vorgeworfen, einen Raketenangriff auf eine rückwärtige Stellung der »Wagner«-Truppe angeordnet zu haben. Dabei seien »zahlreiche« Kämpfer getötet oder verletzt worden. Beweise für seine These legte Prigoschin nicht vor; nachgereichte Videos zeigen Explosionen, lassen sich aber weder örtlich noch zeitlich zuordnen.

Die russischen Behörden sperrten die Autobahn von Moskau in Richtung Rostow und setzten aus den umliegenden Bezirken Militäreinheiten in Richtung der Stadt in Marsch. Für die Hauptstadt Moskau wurde der Ausnahmezustand der »Antiterroraktion« angeordnet; auf den Straßen waren schon in der Nacht Militärfahrzeuge zu sehen. Am Morgen ließ die Stadtverwaltung Werbeplakate für den Eintritt in die »Wagner«-Truppe entfernen.

In einer erst zwölf Stunden nach dem Beginn der Revolte aufgezeichneten Videoansprache nannte Präsident Wladimir Putin Prigoschins Aktion Hochverrat, für den sich der Anführer werde verantworten müssen. Die einfachen Soldaten und Offiziere der »Wagner«-Truppe forderte Putin auf, ihre Beteiligung an der »verbrecherischen Provokation« zu beenden. Straffreiheit sicherte er ihnen nicht ausdrücklich zu. Putin verglich die Situation mit der des Jahres 1917, als kleinkarierte Politiker und politische Abenteurer Russland um den Sieg im Ersten Weltkrieg gebracht und Russland ins Unglück gestürzt hätten. Dieses historisch falsche Argument verwendet Putin in letzter Zeit häufiger. Putin schloss mit den Worten, er werde alles tun, um zu verhindern, dass sich dieses Szenario jetzt wiederhole.

Der Geheimdienst FSB rief die »Wagner«-Soldaten auf, Prigoschins »verbrecherische und verräterische Befehle« zu verweigern und sich dem Kommando der Armeeführung zu unterstellen. Einer der Kämpfer soll am Vormittag bei dem Versuch erschossen worden sein, den Söldnerchef zu verhaften. Der für die Ukraine zuständige Armeegeneral Sergej Surowikin, der sich bei den Soldaten einigen Ansehens erfreut, erinnerte die »Wagner«-Kämpfer daran, dass sie ebenso wie die Angehörigen der Armee Russen seien und einen gemeinsamen Gegner in Gestalt der Ukraine und der NATO hätten.

Zustimmung für den Putschversuch kam von der prowestlichen russischen Opposition. Der in London lebende Exoligarch Michail Chodorkowski rief die Bevölkerung auf, Prigoschins Soldaten bei ihrem Marsch auf Moskau mit Treibstoff und Verpflegung zu unterstützen. Seine kriminelle Vergangenheit und sein Haudrauf-Nationalismus seien derzeit ohne Bedeutung. Die ukrainische Regierung erklärte, sie »beobachte« die Situation. Ähnlich äußerte sich das Weiße Haus. Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky twitterte, er freue sich auf die Gelegenheit, schon bald seinen Urlaub auf der Krim verbringen zu können.

Unmittelbarer Anlass für den Putschversuch dürfte ein institutioneller Konflikt um die Unterstellung der »Wagner«-Truppe sein. Das von Prigoschins Rivalen Sergej Schojgu geleitete Verteidigungsministerium hatte allen Freiwilligenverbänden das Ultimatum gestellt, bis zum 1. Juli Verträge über ihre Unterstellung unter die offizielle Armeeführung zu unterzeichnen. Nur dann würden sie weiter mit Geld und Munition unterstützt. Das würde Prigoschin seiner informellen Machtposition als Kommandeur einer trotz hoher Verluste nach wie vor schlagkräftigen Privatarmee berauben.

Prigoschin war außerdem in den vergangenen Wochen deutlich auf Distanz zu den offiziellen russischen Kriegszielen gegangen. Er warf der Militärführung – vermutlich zutreffend – vor, die wahre Höhe der russischen Verluste zu verschleiern, und behauptete, die ukrainischen Truppen seien an einer Stelle bereits bis kurz vor die Küste des Asowschen Meeres durchgebrochen. Das wurde nicht einmal in der Kiewer patriotischen Bloggerszene wiederholt. Die offiziellen Kriegsziele der »Entnazifizierung« und »Entmilitarisierung« der Ukraine seien teils erlogen, teils auf evidente Weise verfehlt worden, so Prigoschin in seinen vermehrten öffentlichen Erklärungen zuletzt. Das Geld für die Vorbereitung des Militärs sei im Verteidigungsministerium und in der Präsidialverwaltung veruntreut worden.

Aus diesem Grund war in ukrainischen Medien schon spekuliert worden, dass Prigoschin mit dem ukrainischen oder einem NATO-Geheimdienst zusammenarbeiten könnte. In der russischen Öffentlichkeit ist diese Vermutung bisher nicht aufgegriffen worden. Prigoschin galt lange als Vertrauter von Präsident Putin und hat große Teile seines Vermögens mit dem Catering für offizielle Empfänge im Kreml gemacht. Ein vergleichbarer personeller Missgriff müsste, wenn er eingeräumt würde, Rückwirkungen auch auf das politische Ansehen Putins selbst haben.