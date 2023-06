Polizei hörte Gespräche der »Letzten Generation« mit Journalisten ab

Raphael Nollau Aktivisten der "Letzten Generation" haben ein Gebäude der Deutschen Bank mit Farbe markiert (Chemitz, 22.6.2023)

Berlin. Das Bayerische Landeskriminalamt hat offenbar monatelang zahlreiche Gespräche der Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« mit Medienvertretern abgehört. Darüber berichtete die Süddeutsche Zeitung am Freitag. Seit Oktober 2022 sei die Klimaaktionsgruppe überwacht worden, dies habe ihr offizielles Pressetelefon ebenso wie private Mobiltelefone und E-Mails betroffen, auch Standortdaten seien erfasst worden. Dass diese Maßnahmen die Pressefreiheit berührten, interessierte bei der Polizei offenbar wenig. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen die »Letzte Generation« wegen des Verdachts der Bildung einer »kriminellen Vereinigung« nach dem Strafrechtsparagraphen 129. In diesem Zusammenhang kam es am 25. Mai in mehreren Bundesländern zu insgesamt 15 Hausdurchsuchungen bei Anhängern der Gruppe (jW)