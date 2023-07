SPD und DGB für höheren Mindestlohn

imago/Michael Gottschalk Schlechte Aussichten: Der Mindestlohn soll Anfang 2024 um lediglich 41 Cent steigen

Die gesetzliche Lohnuntergrenze in der BRD soll Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde nur minimal steigen. Das sehen die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor, der damit der Empfehlung der sogenannten Mindestlohnkommission folgt. Nun aber dringen seine Parteigenossen auf eine stärkere Anhebung: Die Sozialdemokraten wollten sich für eine zusätzliche Mindestlohnerhöhung im kommenden Jahr auf bis zu 14 Euro einsetzen, kündigte der Parteivorsitzende Lars Klingbeil in der Bild am Sonntag überraschend an.

»Das Leben ist teurer geworden, deshalb brauchen wir generell höhere Löhne im Land«, sagte Klingbeil. »Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland die europäische Mindestlohnrichtlinie im nächsten Jahr umsetzt.« Darauf werde die SPD in der Bundesregierung drängen. Damit könne dann der Mindestlohn nochmals ansteigen. »Bei einer vollständigen Umsetzung wären das laut Experten zwischen 13,50 und 14 Euro«, rechnete Klingbeil vor.

Die von der Mindestlohnkommission vorgegebene »Minierhöhung ist ein Schlag ins Gesicht von fast sechs Millionen Beschäftigten, die hierzulande zum Mindestlohn arbeiten«, kritisierte auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi in der Bild am Sonntag. Die Unternehmen hätten den gesetzlich neu festgelegten Mindestlohn aus dem vergangenen Jahr »einfach missachtet« und die Inflationsrate komplett ignoriert. Darauf müsse die Regierung reagieren. Die EU-Richtlinie müsse »umgehend gesetzlich umgesetzt« werden, forderte Fahimi.

Der Koalitionspartner FDP erteilte den Plänen umgehend eine Absage. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag (Onlineausgaben), die Mindestlohnanhebung durch die Ampelkoalition im vergangenen Jahr sei »ein einmaliger Eingriff« gewesen. Die Politik dürfe sich nicht »mit willkürlichen Forderungen« in die Arbeit der Tarifpartner einmischen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki betonte, wer meine, »immer wieder mit Forderungen aufzutrumpfen, die zu Lasten des sozialen Friedens gehen und die den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter schwächen, wird mit unserem Widerstand rechnen müssen«.