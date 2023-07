Sexismus tötet

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa 117 Paar Schuhe am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen stehen für 117 Opfer von Femiziden im Jahr 2019 (Potsdam, 25.11.2020)

Die Durchsetzung tatsächlicher Gleichstellung sei für Frauen eine Frage des Überlebens, konstatierte Cansu Özdemir, Abgeordnete der Hamburger Linksfraktion, am Montag gegenüber junge Welt. Insbesondere Frauen in Trennung müssten um ihr Leben fürchten. Allein im ersten Halbjahr 2023 wurde im Bundesland Hamburg in sechs Fällen mit Verdacht auf Femizid ermittelt, bis März wurden ein Femizid und zwei Mordversuche durch Partner oder Expartner verübt. Doch auch außerhalb von Partnerschaften töteten Männer aus frauenfeindlichen Motiven. In Barmbeck fand am 28. Januar ein Messerangriff statt, ein Mann stach seine Exfreundin auf offener Straße nieder, vor den Augen ihres sechsjährigen Sohnes. Am 27. Mai schoss ein Angehörer des rechten Milieus mit einem Gewehr durch die Wohnungstür auf seine Nachbarin, nachdem er sich mit ihr gestritten hatte.

Prävention unzureichend

Seit 2018 stellt Die Linke in Hamburg immer wieder Anträge zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Weder in der Stadt noch bundesweit gebe es ein offizielles Monitoring für Femizide, heißt es in einer kleinen Anfrage der Fraktion vom 12. Juni. Man benötige Zahlen, um die Morde aus Frauenhass überhaupt sichtbar zu machen. Bislang sei das zumeist aus parteitaktischen Gründen abgelehnt worden, sagte Özdemirs wissenschaftliche Mitarbeiterin Anna-Sophie Noack gegenüber jW. Etwa der Antrag vom 13. Mai 2020 »Gewalt gegen Frauen bekämpfen – ­Istan­bul-Konvention umsetzen!« oder der vom 22. Dezember desselben Jahres »Datengrundlage schaffen, Forschung initiieren, Präventionskonzepte erarbeiten«.

Die polizeiliche Kriminalstatistik funktioniere unzureichend, wenn es um Prävention gehe, so die Abgeordnete Özdemir. Femizide seien in der Regel das grausame Ende einer langen Leidensgeschichte. Aus der Antwort auf die aktuelle Anfrage gehe hervor, dass es im Vorfeld Gewaltschutzanordnungen und Umgangsverfahren gegeben habe, das Risiko aber falsch eingeschätzt wurde. Es gebe zu wenig Wissen und Sensibilisierung in den Behörden.

Einzig der Antrag »Don’t be this guy« (Februar 2022) für eine Kampagne nach dem Vorbild Schottlands sei angenommen worden: Dort habe die Polizei mit Workshops und im Internet begonnen, Männer und Jungen zu animieren, sich mit ihrem Verhalten kritisch auseinanderzusetzen. Damals kritisierte Die Linke, dass häusliche und sexualisierte Gewalt in der Regel als »Frauenproblem« abgetan werde und Aufklärungs­kampagnen die verantwortlichen Männer kaum ansprächen. Der Start der Hamburger Kampagne sei allerdings noch fern. Anlässlich der Fußballeuropameisterschaft 2024 sollen Frauen und Mädchen vor sexueller Gewalt geschützt werden. Hierzu werden »offene Gespräche mit Männern über männliche sexuelle Anmaßung geführt«, in die auch prominente Männer einbezogen werden, damit man mehr Öffentlichkeit und politischen Druck generieren kann. Es sei höchste Zeit, dass auch in der Bundesrepublik endlich etwas passiere, so Anna-Sophie Noack.

Dringender Handlungsbedarf

In der Tat: Nach einer bundesweiten Umfrage der Organisation Plan International Deutschland gab ein Drittel der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren an, es »akzeptabel« oder »eher akzeptabel« zu finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich »die Hand ausrutscht«. 34 Prozent gestanden, gegenüber Frauen »schon mal handgreiflich« zu werden, um sich Respekt zu verschaffen.

Aufgrund unterlassener finanzieller Absicherung der Fachberatungsstellen – die Zahlungen werden stets nur um ein Jahr verlängert –, fehle es an Gewaltprävention, sagte Cansu Özdemir. Der hohe Aufwand für die eigene Existenzsicherung koste die Projekte unnötig Kraft. Im »rot-grünen« Hamburger Senat und in der Hamburgischen Bürgerschaft müsse eine bedarfsdeckende, verstetigte Finanzierung der bestehenden Fachberatungsstellen und Frauenhäuser veranlasst werden. Gemessen am tatsächlichen Bedarf sei der Personalschlüssel in den Frauenhäusern erbärmlich. 2020 habe ein neues Frauenhaus in Hamburg mit etwa 30 Plätzen eröffnet, aktuell aber fehlten etwa 200. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, so die linke Abgeordnete.