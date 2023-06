Özdemirs »Zeitenwende«

Sina Schuldt/dpa Düstere Aussicht: Schweinezüchter stehen vielerorts kurz vor der Pleite (Kirchlinteln, 6.1.2023)

Darunter macht es kein Politiker mehr: »Zeitenwende«. Auch Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) nicht. Die hiesige Landwirtschaft stehe samt ihrer vielen Krisen inmitten eines solchen Epochenwandels, sagte der Agrarminister am Donnerstag auf der zweitägigen Konferenz des Deutschen Bauernverbandes (DBV) in Münster. Was also tun? Es gelte, Veränderungen auf den Weg zu bringen, um Lebensgrundlagen und Wirtschaftlichkeit zu bewahren, so Özdemir in typischem Tagungssprech auf dem DBV-Bauerntag. »Aber doch bitte nicht mit dem Fallbeil«. Wie dann? »Schritt für Schritt«. So müsse etwa die Tierhaltung stärker klima- und tiergerecht sein – mittels »verpflichtender Haltungskennzeichnung«. Begonnen werden soll bei Schweinehaltern.

Die wirken wenig amüsiert. Besonders Schweinezüchter suchten »händeringend nach Signalen, dass Tierhaltung in Deutschland noch eine Zukunft hat«, hatte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch bei seiner Grundsatzrede erklärt. Viele sehen offenbar keine mehr. Innerhalb eines Jahres hätten knapp elf Prozent der Betriebe dichtgemacht, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Martin Schulz, am Donnerstag im jW-Gespräch. Gleichfalls dramatisch die Situation in der Milchviehhaltung: Mehr als 1.200 Höfen ging finanziell die Luft aus, in nur einem halben Jahr. Der Auslöser? Schulz: »Die jahrzehntelange Exportorientierung im Interesse der Agrarindustrie«. Kurzum, Bauern könnten Klimaschutz und Tierwohl, »aber nicht unter Kostensenkungsdruck«.

Und nicht zuletzt gibt es weiter Spitzen von Özdemirs Koalitionspartner FDP. Immer mehr Gesetze würden »positive Entwicklungen der innovativen Agrarbranche« hemmen, bemerkte Gero Hocker, Ressortsprecher der FDP-Bundestagsfraktion, am Donnerstag gegenüber jW. Ferner führten nationale Alleingänge wie bei der Tierhaltung dazu, dass »die deutsche Landwirtschaft im EU-Wettbewerb nicht mehr mithalten kann«.

Apropos »Zeitenwende« – Ina Latendorf (Die Linke): Özdemir müsse für faire Erzeugerpreise sorgen durch die Förderung kurzer Lieferketten mit regionalen Unternehmen in der Verarbeitung und Vermarktung, »die verlässlich abnehmen und auf Augenhöhe mit den Landwirten verhandeln«, sagte die agrarpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion zu jW.