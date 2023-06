Wird schon schiefgehen

Aigle. Der Radsportweltverband UCI verzichtet bei der am Sonnabend in Bilbao beginnenden Tour de France auf eine Anpassung seines Coronaprotokolls. Das teilte die UCI am Mittwoch unter Verweis auf die niedrigen Infektionszahlen in Frankreich mit. Der Veranstalter ASO schreibt jedoch vor, dass im Fahrerlager und in den Interviewzonen Masken getragen werden müssen. Beim Giro d’Italia hatte es im Mai mehrere Coronafälle gegeben. (dpa/jW)