Verfolgte Unschuld

Jefferson City. Schachgroßmeister Hans Niemann hat in seinem Kampf gegen die auch vom früheren Weltmeister Magnus Carlsen erhobenen Betrugsvorwürfe eine empfindliche Niederlage erlitten. Die Klage des US-Amerikaners auf Schadenersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar gegen Carlsen und andere wurde vom zuständigen Gericht in Missouri abgewiesen. Das berichtet das Wall Street Journal. Carlsen hatte schwere Betrugsvorwürfe gegen Niemann erhoben, der Skandal beschäftigte im vergangenen Jahr die Schachwelt. (sid/dpa/jW)