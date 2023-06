»Kleiner Sport«, große Wirkung

imago images / Ulli Winkler Großes Ziel Paris: Kasra Mehdipournejad (r.) will zu den Olympischen Spielen

Taekwondospezialist Kasra Mehdipournejad kämpfte dieser Tage bei den European Games vom 21. Juni bis 2. Juli in Krakow um sportliche Meriten. Der Wettkampf in Polen, bei dem er die erste Runde überstand und danach im Viertelfinale scheiterte, soll für den 30jährigen Iraner nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris sein – das Sehnsuchtsziel für ihn wie weitere acht aus Syrien und dem Iran vor Krieg und Terror geflüchtete Athleten, die in der Bundesrepublik nicht nur sportlich eine neue Heimat fanden. Sie alle sind Stipendiaten der Olympic Refuge Foundation (ORF) und hoffen 2024 auf einen Startplatz im Refugee Olympic Team, dieser ganz speziellen Olympiamannschaft, die bei den Sommerspielen 2016 in Rio ihre Premiere erlebte. Ein gemischtes Team von Spitzenathleten aus aller Welt, das in Rio und 2021 in Tokio unter tosendem Beifall ins Oval des olympischen Stadions einzog und als kleine Gruppe all die geflüchteten und vertriebenen Frauen, Männer und Kinder weltweit repräsentierte – aktuell betrifft das nach Angaben des internationalen Flüchtlingshilfswerks UNHCR rund um den Globus rund 110 Millionen Menschen.

Ein ORF-Stipendium von monatlich 1.500 US-Dollar bekommen derzeit insgesamt 53 Athleten in mehr als einem Dutzend Gastländern. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stellt für das Projekt über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren vier Millionen US-Dollar zur Verfügung. Ein Etat, der mit Blick auf Paris noch nicht ausgeschöpft ist und finanziellen Spielraum für noch einige mehr Refugees lässt. »Dazu erreichen uns fast wöchentlich Anfragen von Athleten selbst oder von Vereinen und Verbänden«, berichtet Katrin Grafarend, Ressortleiterin Internationales beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Weil es schwierig sei, die sportliche Leistung dieser Personen richtig einzuordnen, würden zur »individuellen Begutachtung« die jeweiligen Sportfachverbände herangezogen. Zudem wird in Kooperation mit dem UNHCR der Flüchtlingsstatus ermittelt, bevor das IOC »grünes Licht« geben kann.

Doch nicht jeder ORF-Stipendiat erwirbt automatisch ein Startrecht für Olympia, betont Gonzalo Barrio, beim IOC der Manager des »Refugee Athlete Programme«. Neben sportlichen Kriterien werde nach der »individuellen Geschichte« und »der Persönlichkeit« geschaut. Zudem lässt sich das IOC davon leiten, Athleten aus möglichst unterschiedlichen Regionen und Sportarten zu vereinen. Für Rio 2016 wurden zehn Startplätze vergeben. In Tokio 2021 waren es bereits 29, sieben davon wurden in Deutschland vorbereitet. Die neun Kandidaten, die derzeit an verschiedenen Olympiastützpunkten trainieren, wurden jüngst zwei Tage lang in die DOSB-Zentrale nach Frankfurt am Main eingeladen. Eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen und sich auszutauschen.

Gemeinsam ist den neun Stipendiaten nicht nur, dass sie ihre Heimatländer verlassen mussten. Bis zu ihrer Ankunft auf sicherem Boden konnten sie auch nicht trainieren. »Ich musste zwischen 2011 und 2015 ohne Wasser leben«, berichtet Schwimmer Alaa Maso. Inzwischen hat der 23jährige Syrer, der mit seinem sechs Jahre älteren Bruder ursprünglich bei Freunden in den Niederlanden bleiben wollte – von dort wegen der vorherigen Erstregistrierung in Deutschland aber wieder zurückgeschickt wurde –, sportlich in Hannover angeheuert. Sein Landsmann Yamen Alikaj trainiert in Hamburg. Erste Station für den 32jährigen Judoka, der 2017 über die Türkei und Ungarn floh, nachts auf Straßen schlafend und oft genug ohne Hoffnung, weiterzukommen, war zunächst Magdeburg. Der iranische Taekwondokämpfer Mehdipournejad ist heute mit Vater, Mutter und Ehefrau in Berlin zu Hause und startet für den TCC/BSV Friedrichshafen am Bodensee. Nur für ihn als Pendler sei in Wahrheit das 49-Euro-Ticket erfunden worden, scherzen seine Sportfreunde, während für seine 18jährige Landsfrau, die Gewichtheberin Yekta Jamali ­Galeh, der Umzug von Frankfurt am Main nach Heidelberg ansteht. Das »Ja« des Kultusministeriums von Baden-Württemberg zur Aufnahme in die Abistufe steht allerdings noch aus.

Bürokratische Akte, von denen Refugees allesamt ein lautes Lied singen können. Mitunter warten sie jahrelang auf Unterlagen, Diplome oder andere Bescheinigungen aus ihren Herkunftsländern. Trotzdem wissen die ORF-Stipendiaten nur zu gut, dass sie am Ende viel Glück hatten. Sie sind wenige Auserwählte unter Hunderttausenden von Flüchtlingen und Migranten. »Unser Programm ›Integration durch Sport‹ gibt es zwar schon seit über 30 Jahren, aber in der jüngeren Vergangenheit hat es eine ganz neue und vorher nicht gekannte gesellschaftliche Dimension angenommen«, weiß Katrin Grafarend um das völlig neue Ausmaß sportlicher Willkommenskultur. Der Beweis: Landesweit mehr als 10.000 kleine und große Sportvereine kümmern sich um Refugees im Freizeit- und Hobbysport. Als besonders wertvoll hat sich erwiesen, dass vom Dachverband des organisierten Sports inzwischen eigenständige Kurse für Übungsleiter und Trainer zum Thema Integration angeboten wurden. So treffen die Neuankömmlinge in den Sporthallen und auf den Sportplätzen auf gut ausgebildetes Personal. Diesen besonderen Mehrwert des »kleinen Sports« hat längst auch die große Politik erkannt. Das Bundesministerium des Innern und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben ihren Zuschuss in der Zusammenarbeit mit dem DOSB seit 2018 auf mehr als elf Millionen Euro erhöht.