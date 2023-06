Freundlicher Bulle

Die US-amerikanische Autorin Jennifer Lynn Barnes wird mit dem diesjährigen Jugendliteraturpreis »Buxtehuder Bulle« ausgezeichnet. Die Schriftstellerin werde für ihren Thriller »The Inheritance Games« geehrt, teilte die Stadt Buxtehude nahe Hamburg am Mittwoch mit. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert, zusätzlich erhält die Preisträgerin bei der Verleihung im November eine Stahlplastik in Form eines Bullen. Die Autorin setzte sich am Dienstag abend mit ihrem Jugendroman gegen fünf andere Nominierte durch. »The Inherit­ance Games« ist der erste Band einer Trilogie um das geheimnisvolle Spiel um ein überraschendes Milliardenerbe für die Hauptfigur Avery Grambs. Der »Buxtehuder Bulle« wird seit 1971 verliehen. Jährlich entscheidet eine Jury aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen, wer geehrt wird. (dpa/jW)