Kind ohne Namen

Gariza Films/Inicia Films/DCM »Es gibt keine Mädchen- oder Jungensachen« – Sofía Otero (als achtjährige Protagonistin)

Das achtjährige Kind (Sofía Otero), das im Zentrum von »20.000 Arten von Bienen« steht, hätte am liebsten gar keinen Namen. Es wird zornig, sobald man seinen Taufnamen Aitor ausspricht. Den Spitznamen Cocó betrachtet es als geringeres Übel. Es verwendet ihn pragmatisch gegenüber neuen Bekannten. Allerdings nicht, ohne seinen Gebrauch im Familienkreis vehement abzulehnen. Auf Nachfrage der Großtante Lourdes (Ane Gabarain), die im Laufe der Handlung schnell zu einer Vertrauensperson wird, gibt der Knirps denn auch schlicht zu Protokoll: »Ich habe keinen Namen.« Das sei unmöglich, entgegnet die knorrige Frau: Was keinen Namen habe, könne nicht existieren.

Der Einwand ist Unsinn. Und Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren, die auch das Drehbuch zu ihrem Spielfilmdebüt geschrieben hat, fällt für die unvermittelte Behauptung prompt keine bessere Begründung ein, als Lourdes vage murmeln zu lassen, ihre verstorbene Mutter habe so etwas zu sagen gepflegt. Um so bezeichnender ist allerdings die Widersprüchlichkeit dieses beiläufigen Dialogs für den allgemeinen Umgang der Filmemacherin mit ihrem Thema. Sie scheint zugleich symptomatisch für einen Kurzschluss, der wohl so manche identitätspolitische Position in aktuellen Debatten bestimmt.

Reizvoll ist »20.000 Arten von Bienen«, solange die Dramaturgie jener trotzigen Skepsis und zögerlichen Neugier Raum lässt, die die kindliche Hauptfigur der banalen Lebenswelt und deren gebräuchlichen Benennungen, Bezeichnungen und Begriffen entgegenbringt. Dabei lässt uns Solaguren zunächst kaum etwas über die Hintergründe der Figuren wissen, während die Handkamera stets intime Nähe stiftet. Aus einzelnen Dialogsätzen kann man schließen, dass gerade die Sommerferien begonnen haben, als Ane (Patricia López Arnaiz) mit ihren drei Kindern zu einer Reise aufbricht. Am Bahnhof wird klar, dass der Ehemann und Vater Gorka (Martxelo Rubio) nicht mitkommen wird. Die Tatsache, dass der Schaffner Französisch spricht, zeigt wiederum, dass die Familie im französischen Teil des Baskenlandes lebt, wohingegen Anes Heimatort auf der anderen Seite der Grenze liegt.

Dass Anes Mutter Lita (Itziar Lazkano) vom Besuch überrascht ist, macht neugierig auf den Grund des Besuchs. Ane will aus beruflichen Gründen das im Elternhaus gelegene Atelier des verstorbenen Vaters nutzen, offenbar war er ein halbwegs namhafter Bildhauer. Ihre eigenen künstlerischen Ambitionen scheinen hingegen erfolglos geblieben zu sein. Doch die implizite Frage, womit sie und Gorka ihren Lebensunterhalt bestreiten, bleibt ebenso unbeantwortet wie die, was die angedeuteten Spannungen zwischen den beiden für ihre Zukunft bedeuten.

Ein Rest an inhaltlicher Unbestimmtheit, der in gewisser Weise den anfänglichen Wunsch von Ane und ihrem Jüngsten spiegelt, sich gegenüber der Frage des Geschlechts eine unverbindliche Offenheit zu bewahren. Schnell wird nämlich klar, dass die Ablehnung des Namens Aitor mit einer intuitiven Entfremdung des Kindes vom angeborenen männlichen Geschlecht einhergeht. Ane neigt diesbezüglich zum Laissez-faire, auch verteidigt sie die vergleichsweise langen Haare des Kindes gegenüber Verwandten. Allerdings vergeht eine Weile, bevor sie ihre Haltung erstmals auf eine Formel bringt: »Es gibt keine Mädchen- oder Jungensachen.«

Das ist selbstverständlich Wunschdenken – weshalb es auch richtig ist, dass Solaguren nie ein Quasiparadies in der idyllischen Provinz andeutet, in dem gesellschaftliche Kategorien wie Geschlecht sich im flirrenden Sonnenlicht auflösen könnten. Aus dem Umstand, dass entsprechende Begriffe, Bezeichnungen, Namen real sind, folgt freilich nicht, dass sie die Realität begründen würden – und dass diese durch andere Begriffe, Bezeichnungen, Namen ausgehebelt werden könnte. Dass das magisches Denken ist, lässt der dramatische Höhepunkt dieses Films schließlich unabsichtlich erahnen, wenn das schlichte Rufen eines Namens wie eine veritable Beschwörung inszeniert wird.