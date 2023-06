Migrantenorganisationen erschüttert über Wahl eines AfD-Landrats

Arnulf Hettrich/imago Hetze der AfD stößt auch auf Widerstand (Berlin, 25.8.2017)

Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen (BKMO) zeigte sich am Mittwoch erschüttert über die erstmalige Wahl eines AfD-Politikers zum Landrat im thüringischen Sonneberg am vergangenen Sonntag:

(...) Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen sieht in diesem Wahlergebnis eine klare Abkehr von einer offenen und pluralen Gesellschaft. Die AfD hat in den letzten Jahren immer wieder mit rassistischen und diskriminierenden Äußerungen für Aufsehen gesorgt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährdet.

Mamad Mohamad, Geschäftsführer des Landesnetzwerkes für Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt und Mitglied im Vertreter*innenrat der BKMO, betont: »Eine demokratische Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt sind und ihre Stimme Gehör findet. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin für eine offene und plurale Gesellschaft einsetzen und uns gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung stellen!«

Marianne Ballé Moudoumbou, Vorsitzende des Ausschusses Antirassismus und Empowerment und Sprecherin der BKMO, ergänzt: »Wir rufen dazu auf, dass die politischen Verantwortlichen in Sonneberg und darüber hinaus sich für eine Politik einsetzen, die auf Solidarität und Zusammenhalt basiert und sich gegen Rassismus und jede Form der Diskriminierung ausspricht. Nur so können wir eine Gesellschaft schaffen, in der alle Menschen gleichberechtigt und respektiert werden.«

Zur zweiten Lesung der Sicherheitsgesetze im Hessischen Landtag am Mittwoch abend erklärt Torsten Felstehausen, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Der ursprünglich im März 2022 von CDU und Grünen vorgelegte Gesetzentwurf zu den Sicherheitsgesetzen war nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon vor Verabschiedung klar verfassungswidrig. Die Koalitionsfraktionen haben nun einige Änderungen vorgenommen. Trotzdem bleiben klare verfassungsrechtliche Zweifel, etwa bei der Videoüberwachung. Hier sieht der Gesetzentwurf die Möglichkeit zur Überwachung an Flughäfen, Personenbahnhöfen, Sportstätten, Einkaufszentren und Packstationen vor. Alles Orte, von denen es viele in Hessen gibt. Jedoch beruht die Auswahl dieser Orte nicht auf nachvollziehbaren Daten.«

Für den hessischen Polizeidienst sei die Wiedereinführung einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von staatlichen Bediensteten mit Vollzugsaufgaben vorgesehen, so Felstehausen. Eine solche Regelung habe es in den 70er Jahren in Hessen bereits gegeben. Sie habe gezeigt, dass sie nicht geeignet war, um extreme Rechte aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten.

»Im Februar dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regelungen zu Hessen-Data verfassungswidrig sind und eine Anpassungsfrist bis Ende September gesetzt. Anstatt ein eigenes Gesetzgebungsverfahren mit Anhörung durchzuführen, haben die Koalitionsfraktionen sich entschlossen, lediglich einen Änderungsantrag einzubringen. So sieht für uns kein ordentliches Gesetzgebungsverfahren aus. (...) Es bedarf also dringend der Kontrolle durch Sachverständige in einer Anhörung.«