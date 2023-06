Kleines Land ohne Spielraum

Cooper Inveen/REUTERS Wahlhelfer beim Stimmenzählen (Freetown, 24.6.2023)

Das kleine Land Sierra Leone am Golf von Guinea, das ein wenig größer ist als Bayern, hat gewählt. 60 Prozent der 3,4 Millionen Wahlberechtigten haben am Sonnabend ihre Stimme abgegeben, um über die Besetzung des Präsidentenamts und des nationalen Parlaments und der Lokalräte zu entscheiden. Nach drei Tagen politischer Anspannung, aber auch blutiger Gewalt in den Hochburgen der Opposition liegt das offizielle Ergebnis seit Dienstag vor.

Zwar hatten am Dienstag morgen noch die nationalen Wahlbeobachter (NEW) auf ihrer Pressekonferenz erklärt, dass eine Stichwahl erforderlich sei, weil kein Kandidat für das höchste Staatsamt die erforderlichen 55 Prozent der Stimmen erreicht habe. Doch am selben Tag meldete die Tageszeitung The Sierra Leone Telegraph, dass Julius Maada Bio von der sozialdemokratischen SLPP vom Obersten Richter für eine zweite Amtszeit als Präsident vereidigt wurde – unmittelbar nachdem die Nationale Wahlkommission (ECSL) Bio mit rund 56 Prozent zum Sieger erklärt hatte. Der Konkurrent der oppositionellen liberalen Partei APC, Samuar Kamara, kam demnach lediglich auf rund 41 Prozent. Bei der Wahl 2018 hatten die beiden Parteien nur drei Prozentpunkte getrennt. Hat Bio Boden gut gemacht? Haben sich die Infrastrukturprojekte und die Einführung einer kostenlosen Bildung ausgezahlt?

Gemäß dem »2022 Survey« des Instituts Afrobarometer meinten 63 Prozent der Befragten, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickle. Die blutig niedergeschlagenen Proteste mit 28 Toten, darunter sechs Polizisten, vom Sommer vergangenen Jahres hallen noch nach. Überhaupt hat Sierra Leone Probleme zuhauf: Unter den Ländern Subsaharaafrikas ist es, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von umgerechnet 526 US-Dollar, eines der am wenigsten entwickelten. 77 Prozent der siebeneinhalb Millionen zählenden Einwohner müssen mit unter 1,25 US-Dollar am Tag auskommen. 63 Prozent leben auf dem Land in Subsistenzwirtschaft, also von dem, was ihr Flecken Boden hergibt, den in erster Linie die Frauen bearbeiten. 60 Prozent der Jugendlichen sind erwerbslos, 70 Prozent der Universitätsabsolventen des vergangenen Jahres sind noch ohne Job.

Hinzu kommen die Folgen der Klimakrise: Die 400 Kilometer lange Küste erodiert um einige Meter pro Jahr, und die Sahelzone breitet sich immer weiter nach Süden aus. Ein Drittel der Importe sind Lebensmittel. Die Landeswährung Leone hat seit 2018 über 60 Prozent ihres Wertes verloren. Die Inflation insbesondere bei Lebensmitteln ist auf mehr als 40 Prozent gestiegen. Präsident Bio hat seinen Ministern mangels Mitteln sogar Auslandsreisen gestrichen.

Sierra Leone ist ein von Binnen­migration geprägtes Land. Laut der Volkszählung von 2015 ist knapp ein Viertel der Bevölkerung in den Westen an die Küste gezogen. Zwar ging diese Entwicklung nach dem Bürgerkrieg von 1991 bis 2002 zurück. Aber das Landgrabbing ausländischer Konzerne, an erster Stelle der Socfin Group des französischen Bolloré-Konzerns, hat diese Tendenz wieder befördert. Die Einwohner ganzer Dörfer wurden vertrieben, Landstriche entvölkert. Bergbaukonzerne und Agrarmultis mit ihren »Cash Crops« haben sich heute ein Viertel des Landes angeeignet. Neokoloniale Kreditbedingungen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds haben dazu den Weg geebnet. Doch darüber hinaus ist das agrarisch geprägte Land nicht bei ausländischen Investoren begehrt, auch wenn sich das Land der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen hat.

Die Regierung in Freetown hat im letzten Jahr mehrere Gesetze zur Landreform beschlossen, die, wie die bundesdeutsche Außenwirtschaftsgesellschaft German Trade and Invest meinte, der Bevölkerung mehr Rechte einräumen und erstmals Frauen das Recht geben, Boden zu besitzen. Offen bleibt, ob Präsident Bio die Zusammenarbeit mit der VR China im Rahmen der »Belt and Road Initiative« (BRI) intensivieren und ob er auf das Angebot Chinas, den Bau eines Fischereihafens in Black Johnson mit einer hohen Summe mitzufinanzieren, eingehen wird – trotz der von Anwohnern aus ökologischen und sozialen Gründen geäußerten Bedenken.