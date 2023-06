Bester Deal

Standfest ist er nicht: Kai Wegner. Jedenfalls nicht seine Karikatur aus Pappmaché. Eine Windböe reichte – und der Berliner CDU-Regierende fiel rückwärts auf den Asphalt samt sichtbaren Blessuren. So geschehen Mittwoch mittag vor seinem Amtssitz Rotes Rathaus am Alexanderplatz.

Der Anlass des Malheurs: Die Aktivisten von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) waren bestens gelaunt, feierten den Abschlussbericht der Expertenkommission »Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen«, der Wegner und Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) überreicht wurde. Die finalen Kernpunkte: Die Kommissionsmitglieder sehen mehrheitlich keine juristischen Hindernisse für die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen, börsennotierter etwa. Das Land Berlin habe hierbei eine gesetzgeberische Kompetenz, könne sich auf den Vergesellschaftungsartikel 15 des Grundgesetzes stützen. Und die Berliner Landesverfassung stehe dem nicht entgegen. Ferner könne die Entschädigung der Enteignung unter dem Verkehrswert liegen.

Zum Hintergrund: Im September 2021 hatten knapp 60 Prozent der Wähler in einem Volksentscheid für eine Enteignung von Immohaien mit mehr als 3.000 Wohnungen gestimmt. Daraufhin setzte der damalige »rot-grün-rote« Senat die 13köpfige Kommission ein. Die evaluierte nun positiv das Ob und Wie eines Vergesellschaftungsgesetzes. Jedenfalls per Mehrheitsvotum.

Wie reagiert der neue CDU-SPD-Senat? Bockig. Bereits im Vorfeld hatten die Großkoalitionäre verkündet, zunächst ein »Rahmengesetz« zu verabschieden; indes nicht sofort, erst in zwei Jahren – das dann zwecks Prüfung dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden soll. Bei diesem »Fahrplan« bleibe es, betonte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Hauptstadt-CDU, Christian Gräff, am Mittwoch gegenüber jW. »Das ist eine unlautere Verzögerungstaktik«, ärgerte sich DWE-Sprecherin Constanze Kehler im jW-Gespräch, während sie ihre lila-gelbe Warnweste mit dem Logo der Initiative zurechtzupft. Enteignung sei schlicht der beste Deal für Berlin, wie »ein Sechser im Lotto«.

Euphorie, die nicht alle teilen. »Vergesellschaftung und Enteignung binden massiv öffentliches Kapital und belasten öffentliche Haushalte«, meinte Silke Hoock, Pressesprecherin von Vonovia, auf jW-Nachfrage. Schlimmer noch, die soziale Spaltung der hiesigen Stadtgesellschaft würde forciert. Demonstrativ gelassen reagierte Carsten Brückner. Ob eine Vergesellschaftung von Immobilieneigentum verfassungskonform sei, »wird das Bundesverfassungsgericht oder eine noch höhere Instanz entscheiden müssen«, sagte der Bundesvorsitzende von »Haus und Grund« zu jW.

In die gleiche Kerbe haut Jan-Marco Luczak (CDU): »Der Abschlussbericht ist ein fatales Signal gegen Wohnungsneubau«, so der baupolitische Sprecher seiner Unions-Bundestagsfraktion gegenüber jW. Die dramatische Krise der Bauwirtschaft wegen gestiegener Kosten und Zinsen würde sich weiter vertiefen. Und eh: Der Volksentscheid habe mit Ängsten der Menschen gespielt, sei unverantwortlicher Populismus, der »keinem einzigen Mieter hilft«. Luczak zweifelt zudem die Glaubwürdigkeit der Kommission an, da »sie von SPD, Grünen und Linken politisch besetzt wurde«.

Als der Autor Kehler mit Luczaks Aussagen konfrontierte, hielt die DWE-Sprecherin kurz inne – und konterte: »Alles Geraune, sonst nichts«. Der Ausgang des Volksentscheids sei kein verheerendes, »sondern ein phantastisches Zeichen«. Mehr als eine Millionen Wahlunterstützer zeugten davon. Die, die von Verdrängung und Mietenwahnsinn betroffen seien, hätten nun wieder eine Perspektive. »DWE hat zum Zusammenhalt von zig Mieterinnen und Mietern beigetragen«, so Kehler.

Was vonnöten ist. Vielerorts sei die Situation akut, weiß Martha Kleedörfer (Die Linke). Beispiel: Selbst im Arbeiterbezirk Wedding seien Mieten von 1.500 Euro kalt für 70 Quadratmeter bei Neuvermietungen die Regel, nicht die Ausnahme, sagte die Kovorsitzende ihrer Partei von Berlin-Mitte am Rande der Kundgebung – um sofort wieder ins Feierkollektiv einzustimmen: »Volksentscheid umsetzen, Volksentscheid umsetzen!« Einfach wird das nicht.

Und der lädierte Pappmaché-Wegner? Der hielt nach witterungsbedingtem Sturz während der weiteren DWE-Performance stand. Na ja, mühevoll, schräg an eine Parkuhr gelehnt und mit Strippe fixiert.