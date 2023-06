Geschlossenes Weltbild

Bodo Schackow/dpa Was denn nun? Teilnehmer einer rechten Kundgebung in Plauen feiern sich für vergangene Taten (25.9.2022)

Die jüngsten lokalen Wahlerfolge und die bundesweit hohen Umfragewerte der AfD sorgen für Diskussionen. Der liberale Durchschnittsdiskurs verlangt nach Antworten, und zwar nach solchen, die die politischen Inhalte, die er selber für gut und richtig befindet, nicht in die Zone der Kritik rückt. Am Mittwoch, ein paar Tage nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in der Bundesrepublik, wurde in Berlin die nächste Studie aus den Werkstätten jener seit Jahren blühenden akademischen Industrie vorgestellt, die sich damit befasst, über Befragungen »Einstellungen«, »Ansichten« oder »Weltbilder« zu ermitteln, die dann erklären sollen, warum die Leute zum Beispiel rechte Parteien wählen. Mit »rechtsextremen Einstellungen in den ostdeutschen Bundesländern« hat sich diesmal das Else-Frenkel-Brunswik-Institut der Uni Leipzig beschäftigt.

Die Machart der Studie ist die übliche: Die »Stichprobe« aus der Bevölkerung – in diesem Fall sind es nach Angaben des Instituts 3.546 Personen – wird mit (hier 18) Fragen oder Thesen konfrontiert, die mehr oder weniger subtil einen politischen Inhalt transportieren, und je nach Reaktion erfolgt dann die Einsortierung der befragten Person in das interessierende »Einstellungsmuster« – oder eben nicht. Die Fragen werden dabei von einer Position aus formuliert, die die eingerichtete politische und gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik grundsätzlich bejaht. Unzufriedenheit mit dieser Ordnung oder mit Teilen davon – etwa mit den Einflussmöglichkeiten auf die Arbeit der Regierung, die laut der aktuellen Studie 77,4 Prozent der Menschen im Osten für nicht gegeben ansehen – wird so schnell zur Unzufriedenheit mit »der Demokratie«. »Wir beobachten also ein ausgeprägtes Fremdeln mit der Demokratie, sie wird von vielen nicht als etwas Eigenes verstanden«, befand denn auch Studienautor Johannes Kiess.

Wenig überraschend haben die Autoren um die Professoren Elmar Brähler und Oliver Decker festgestellt, dass es in den ostdeutschen Ländern wie anderswo auch nicht wenige Menschen mit einem »geschlossen rechtsextremen Weltbild« gibt. 7,1 Prozent sollen das aktuell sein – ein paar weniger als im vergangenen Jahrzehnt, da waren es 9,7 Prozent. Weitaus mehr Menschen unterstützen Aussagen, die als Bausteine dieses »geschlossenen« Weltbildes präsentiert werden: 41,3 Prozent stellen sich voll oder überwiegend hinter die Aussage »Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen«, 36,6 Prozent billigen den Satz »Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet«. 26,3 Prozent sind voll oder überwiegend der Meinung, das Land brauche eine »einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert«. 14 Prozent wollen »einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert«. Knapp neun Prozent halten eine Diktatur für »die bessere Staatsform«.

Die Frage ist, ob solche Befragungen bei der Erklärung von Wahlergebnissen wie dem in Sonneberg helfen, wo in der Stichwahl mehr als jeder zweite Wähler (bei weiter hohem Nichtwähleranteil) den AfD-Landratskandidaten gewählt hat. Der ermittelte Anteil der Menschen mit dem »geschlossen rechtsextremen Weltbild« ist seit Jahrzehnten nahezu konstant – die Wahlergebnisse sind es nicht. In Sonneberg zum Beispiel kamen von 1994 bis 2014 SPD und PDS/Linkspartei bei Kreistagswahlen stets auf 40 bis 50 Prozent der Stimmen. 2019 sank der Anteil der beiden Parteien drastisch auf unter 30 Prozent, während die AfD bei ihrer ersten Wahlbeteiligung in dem Kreis aus dem Stand 24 Prozent erhielt – offensichtlich ohne signifikante Veränderung des Anteils der »Rechtsextremen« an der Wahlbevölkerung. Gleichwohl wollen die Studienmacher ihren Daten entnommen haben, dass auf die AfD im Osten ein »großes Reservoir« an Wählern warte. Völlig außerhalb der Betrachtung bleibt, warum diese Partei gerade jetzt ein Potential abrufen kann, das offenbar konstant vorhanden war und ist.

Ins Groteske kippt die Aufbereitung der Studienergebnisse, wenn die Autoren eine »Sehnsucht nach der DDR« bei zwei Dritteln der Befragten ermitteln, um dann mit dem Befund aufzuwarten, dass »dieser Rückblick auf die DDR« mit »dem Wunsch nach einer Einparteiendiktatur« zusammenhänge, »wie es die hohe Zustimmung zur Forderung nach ›einer einzigen starken Partei, die die Volksgemeinschaft verkörpert‹ verdeutlicht«. Auch die »Sehnsucht nach der DDR« ist also inzwischen »rechts«.