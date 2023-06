Prigoschin fällt weich

Alexander Ermochenko/REUTERS Der Chef der »Wagner«-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, verlässt das Hauptquartier des Südlichen Militärbezirks inmitten des Rückzugs der Gruppe aus der Stadt Rostow am Don (24.6.2023)

Der ehemalige russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist am Dienstag in Belarus eingetroffen. Das bestätigte der dortige Präsident Alexander Lukaschenko. Prigoschin sei an Bord seines eigenen Flugzeuges in der Nähe von Minsk gelandet. Hingegen sind nach Lukaschenkos Worten bisher noch keine Kämpfer der »Wagner«-Truppe im Nachbarland eingetroffen. Sie stünden nach wie vor in ihren rückwärtigen Basen in der Volksrepublik Lugansk. Lukaschenko erklärte auch, wenn »Wagner«-Kämpfer nach Belarus kämen, täten sie dies auf eigene Kosten. Also weder auf Kosten belarussischer noch russischer Haushaltsmittel. Jedenfalls offiziell.

Was weiter mit den »Wagner«-Kämpfern passiert, ist derzeit nicht bekannt und hängt offenbar auch von ihrer eigenen Entscheidung ab. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ihnen am Montag drei Alternativen eröffnet: entweder ihren Status zu legalisieren und als Soldaten der russischen Armee weiterzukämpfen, oder nach Hause zu gehen bzw. ins Exil nach Belarus. Aus diesen Konditionen geht hervor, dass die »Wagner«-Truppe zumindest auf dem Territorium Russlands wohl nicht mehr geduldet werden soll.

Lukaschenko schilderte am Dienstag auch Einzelheiten seiner Verhandlungen mit Prigoschin am Wochenende. Demnach habe ihn, Lukaschenko, am Sonnabend gegen zehn Uhr Putin angerufen und über die »schwierige« Situation informiert. Dabei habe Putin die Absicht geäußert, Prigoschin »fertigzumachen«, im Kontext wohl: ihn umbringen zu lassen. Er, Lukaschenko, habe Putin gebeten, ihn zunächst einmal mit Prigoschin reden zu lassen. Nach einer Stunde, in der im wesentlichen nach einer Telefonnummer gesucht worden sei, unter der er Prigoschin erreichen könnte, habe er ihn kurz nach elf Uhr im Stab des russischen Südlichen Militärbezirks in Rostow ans Telefon bekommen. Genau gesagt, habe der russische stellvertretende Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow abgenommen und Prigoschin das Telefon mit den Worten »Hier ist der Präsident von Belarus. Willst du mit ihm reden?« weitergereicht. Dass Prigoschin und sein ranghöchster direkter Gegenspieler gleichwohl per du miteinander redeten, sei am Rande bemerkt.

Lukaschenko sagte, Prigoschin habe die erste halbe Stunde nur in russischen Flüchen gesprochen. Er dagegen habe Prigoschin die Aussichtslosigkeit seiner Lage deutlich gemacht: »Die werden dich auf halber Strecke nach Moskau zerquetschen wie eine Wanze«. Eingelenkt habe Prigoschin aber erst, als Lukaschenko ihm deutlich gemacht habe, dass er notfalls innerhalb eines halben Tages die Armee von Belarus zur Verteidigung von Moskau mobilisieren werde. Die Situation sei wie 1941, das sehe er so, und Putin auch, so Lukaschenko. Und wenn Prigoschin nicht jetzt aufgebe, werde er keine weitere Chance dazu bekommen.

Natürlich hat Lukaschenko allen Anlass, seine eigene Rolle bei den faktischen Kapitulationsverhandlungen mit Prigoschin herauszustellen, und es gibt keine konkurrierende Überlieferung dafür, dass es tatsächlich alles genau so abgelaufen ist. Aber im Innenverhältnis des russisch-belarussischen Unionsstaates ist Lukaschenko durch die Ereignisse des Wochenendes zweifellos aufgewertet worden, und angesichts des oft herablassenden Umgangs Putins mit seinem belarussischen Partner hat er sicherlich ein Motiv, dies zu betonen. Tatsache bleibt, dass sich Wladimir Putin veranlasst sah, Lukaschenko ausdrücklich für seine Rolle bei der Beilegung der Krise zu danken. Was Putin am Dienstag vor hohen Militärs im Verteidigungsministerium über den Ablauf des Sonnabends sagte, klang etwas zu glatt, um die ganze Wahrheit zu sein: Die Armee habe »von Anfang an mit maximaler Geschlossenheit« auf die Revolte Prigoschins reagiert. Davon stimmt zumindest das »von Anfang an« eher nicht, sonst hätten nicht Prigoschin und der Vizeverteidigungsminister Jewkurow auf dem Duzfuß miteinander verhandelt. Es gibt auch Zeugenaussagen, wonach sich zumindest einzelne kleinere Armee-Einheiten den auf Moskau vormarschierenden »Wagner«-Truppen faktisch ergeben oder zumindest keinen Widerstand geleistet hätten.

Dass sich Putin bewusst war, dass Prigoschins Berufung auf »soziale Gerechtigkeit« im Krieg einen wunden Punkt traf, bezeugt im übrigen eine Passage über die Finanzierung der »Wagner«-Truppe in seiner Ansprache vor den im Verteidigungsministerium tätigen Offizieren vom Dienstag: Die »Wagner«-Truppe sei nicht nur vollständig aus dem Etat des Verteidigungsministeriums finanziert worden – mit anderen Worten: Prigoschin habe keine Grundlage, irgendwelche politischen Ansprüche zu stellen –, sondern: Prigoschins Unternehmensgruppe »Konkord« habe an der Lieferung von Verpflegung an die Wagner-Truppe nochmals 80 Milliarden Rubel (etwa 900 Millionen Euro) »verdient«. Das wäre fast ebensoviel wie die gesamte von Putin genannte Soldsumme für das letzte Jahr. Man kann an diesen Angaben ihre mangelnde Präzision kritisieren: ging es um den Umsatz der »Konkord«-Gruppe mit den Regierungsaufträgen oder um den Gewinn, den sie angeblich aus diesen gezogen habe. Politisch aber war die Botschaft klar: Prigoschin sei genauso ein Kriegsgewinnler wie all jene in der etablierten Militärführung, denen er eben dies vorwarf. Deutlich wird dies auch aus Putins Nachsatz: »Wollen wir mal hoffen, dass sie bei diesen Aufträgen nicht gestohlen haben, oder wenigstens nicht so viel, wie sonst.« Das werde man noch herausfinden, drohte der Präsident. In Russland dürfte Prigoschin als politischer Akteur damit »fertig haben«.