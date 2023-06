Moskau bestreitet Vorwürfe Kiews

National Police of Ukraine via AP/dpa Ukrainische Feuerwehr bei Räumungsarbeiten in der Nähe der zerstörten Pizzeria in Kramatorsk (28.6.2023)

Russland hat Anschuldigungen zurückgewiesen, es habe in der im Osten der Ukraine gelegenen Stadt Kramatorsk absichtlich ein Massaker unter Zivilisten verübt, wie am Mittwoch morgen zahlreiche Medien berichtet hatten. Dem ukrainischen Innenminister Igor Klimenko zufolge waren am Dienstag abend zwei russische Raketen in der Innenstadt von Kramatorsk eingeschlagen, wobei eine Pizzeria komplett zerstört wurde. Dabei sollen zehn Zivilisten getötet worden sein, 60 weitere Personen seien verletzt worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte am Mittwoch mit, er habe einen Anwohner verhaftet, der verdächtigt werde, zuvor Informationen über die Örtlichkeiten an Russland weitergeleitet zu haben.

Während das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch laut dem russischen Sender RT unterstrich, dass es keine zivilen Ziele ins Visier nehme, bestätigte es einen erfolgreichen Raketenangriff auf das Kommando einer Brigade der ukrainischen Armee in Kramatorsk. Auch ein Munitionslager sei vernichtet worden. Diese Version deckt sich zum Teil mit Aussagen unter anderem des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, der davon gesprochen hatte, dass die Pizzeria von einer Rakete des Typs »S-300« zerstört worden sei. Denn dabei handelt es sich um ein System zur Luftabwehr. Demnach wäre die fragliche Rakete wohl von der ukrainischen Armee selbst abgefeuert worden, um den von Moskau angegebenen Angriff auf Militäreinrichtungen in Kramatorsk abzuwehren.

Unterdessen gehen Friedensbemühungen weiter. Am Dienstag hatte die Regierung in Moskau mitgeteilt, dass ein Gesandter des Vatikans eingetroffen sei, um Möglichkeiten für Verhandlungen mit Kiew auszuloten. Am Mittwoch setzte sich laut dpa der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel für einen Waffenstillstand ein. Demnach sollten die Präsidenten Selenskij und Wladimir Putin so schnell wie möglich persönlich zusammentreffen, um dem Blutvergießen ein Ende zu setzen: »Ich glaube, dass jetzt die einzig intelligente Lösung wäre, wenn Putin und Selenskij wirklich miteinander reden würden.«