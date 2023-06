Der Mann mit dem Mundwerk

Frankfurt am Main. Der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner (35) wechselt zum Deutschen Fußballbund und wird neuer Kotrainer der U20-Nationalmannschaft. Der bisherige Coach der SpVgg Unterhaching wechselt zur neuen Saison ins Trainerteam von Hannes Wolf, wie der DFB am Dienstag mitteilte. »Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich«, sagte der frühere Bundesligaprofi laut der Mitteilung. Wagner, der mit Haching in die 3. Liga aufgestiegen war, ist auch als TV-Experte beim ZDF tätig. (dpa/jW)