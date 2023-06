Zwei dabei

Krakow. Die deutschen Tischtennisprofis Dang Qiu und Nina Mittelham haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geschafft. Der Einzel-Europameister von Borussia Düsseldorf und die EM-Zweite vom TTC Berlin Eastside gewannen bei den Europaspielen in Krakow den Mixed-Wettbewerb. Im Finale am Montag abend siegten sie in 3:0 Sätzen gegen Nandor Exseki und Dora Madarasz aus Ungarn. Nur im Mixed dienen die Europaspiele auch als Olympiaqualifikation. (dpa/jW)