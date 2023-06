Beherzt nach Hause

Peter van den Berg-USA TODAY Sports/REUTERS Pitcher Jordan Hicks (12) von St. Louis Cardinals hochkonzentriert (London, 25.6.2023)

Es ist eine der giftigsten Rivalitäten im US-Sport, ihr Ursprung reicht bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück: Das als »Route 66 Rivalry« bekannte Derby zwischen den Chicago Cubs und den St. Louis Cardinals im nordamerikanischen Baseball fand am Wochenende nicht wie gewohnt am Mississippi oder Lake Michigan statt, sondern an der Themse in London. Es war die zweite »London Series« im Rahmen der »Major League Baseball World Tour«. Ursprünglich hätten die zwei Partien bereits 2020 gespielt werden sollen, dann kam die Pandemie dazwischen.

Schwarzer Abend

Bereits 2019 hatten sich mit den New York Yankees und den Boston Red Sox erstmals zwei MLB-Teams in regulären Saisonspielen auf europäischem Boden duelliert. Die Spiele der Ostküstenklubs waren mit insgesamt 50 Runs – die Yankees gewannen 17:13 und 12:8 – ein ziemlicher Ausreißer nach oben. Die TV-Kommentatoren waren damals bemüht, dem europäischen Publikum zu erklären, dass beim Baseball in der Regel weniger Punkte erzielt werden. Eine Verlegenheit, in die sie beim Aufeinandertreffen von Cubs und Cardinals nicht kamen. Die Partien endeten mit »normalen« Baseballergebnissen: Sonnabend gewannen die Cubs souverän 9:1, am Sonntag die Cardinals nach beeindruckender Aufholjagd 7:5.

Für Spiel eins war das Olympiastadion von 2012 – mittlerweile Heimat des Fußballerstligisten West Ham United – mit Kunstrasen und 345 Tonnen Ton aus Pennsylvania in einen veritablen »Ballpark« umgebaut worden. Die Partie war eine klare Angelegenheit: Die Cubs, derzeit Dritter in der National League (NL) Central Division, schrubbten die fünft- und letztplatzierten Cardinals vor 54.662 Zuschauern 9:1. Ein schwarzer Abend, vor allem für Cardinals Starting Pitcher Adam Wainwright. Die 41jährige Klubikone hatte unbedingt in London starten wollen. Doch nach einem soliden ersten Inning lief für den Routinier nichts mehr zusammen. Den ersten Run für die Cubs erzielte Ian Happ im zweiten Inning mit einem humorlosen Homerun hinter die Centerfield-Begrenzung. Nachdem Cubs Second Baseman Nick Madrigal das Ergebnis auf 2:0 erhöht hatte, drosch Happ im dritten Inning einen weiteren Homerun, diesmal auf die Rightfield-Tribüne – 3:0. Gegen Wainwright hat Happ eine tadellose Bilanz: Bei 35 Aufeinandertreffen erzielte er elf Hits, davon sechs Homeruns.

Fünf weitere Runs ließ die wacklige Cardinals-Verteidigung im dritten und vierten Inning zu. Wainwright wurde im vierten Inning mit elf Hits und sieben Runs ausgewechselt. Eine trostlose Vorstellung. »Ich bin ehrlich gesagt ziemlich traurig, weil ich schrecklich geworfen habe«, gab sich der Routinier anschließend bei MLB.com sichtlich zerknirscht. Die Niederlage gehe klar auf seine Kappe. Die ihm folgenden drei Ersatzpitcher ließen lediglich noch zwei Runs zu.

Blase am Finger

Cubs-Starter Justin Steele war hingegen am Sonnabend die Souveränität selbst. Fünf Innings lang ließ er nichts zu außer einen Walk. Es brauchte einen Superstar wie Paul Goldschmidt, um mit einem Hit Teamkollegen Tommy Edman von der zweiten Base zur Homebase zu schlagen, und wenigstens einen Ehrenrun für St. Louis zu erzielen.

Am Sonntag nachmittag machten die Cubs dann vor einer Kulisse von 55.565 Zuschauern da weiter, wo sie am Abend zuvor aufgehört hatten. Am Ende des ersten Innings stand es nach katastrophalen Fehlern der Cardinals-Verteidigung 4:0. Auf der anderen Seite startete Cubs- Pitcher Marcus ­Stroman, zur Zeit einer der besten in der NL, gewohnt souverän, ohne Zählbares für den Gegner zuzulassen. Doch die am Sonnabend sehr schwache Cardinals-Offensive berappelte sich am Sonntag und erzielte im zweiten Inning drei Runs, bevor Cardinals-Rookie Jordan Walker das Spiel im vierten Inning zum 4:4 ausglich. Walker hat nun 15 Spiele in Folge einen Hit erzielt, eine starke Serie für den Nachwuchsspieler.

Die erste Führung der Cardinals besorgte »Power-Hitter« Goldschmidt im vierten Inning. Mit einem beherzten Schlag brachte er den fünften Cardinals-Run nach Hause. Cubs-Starter Stroman wurde wenig später mit einer Blase am Zeigefinger ausgewechselt – für Pitcher eine ernsthafte Verletzung. Im fünften Inning stellte Norm Gorman schließlich den Endstand von 7:5 her.

Im kommenden Jahr soll es zu einer dritten Auflage der London Series kommen, wie MLB-Commissioner Rob Manfred vorigen Freitag verkündete. Erneut wird es ein echtes Derby geben: Die New York Mets treffen in zwei Partien auf die Philadelphia Phillies.