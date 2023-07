Stahlhelmverein im Fokus

philipimage/Panthermedia/imago Auch ohne Kostümierung war der Charakter der SWG lange bekannt (13.10.2020)

Sie leugnen die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg, US-Präsident Joseph Biden ist für sie eine »Marionette der Hochfinanz«: Die Mitglieder des bereits mehr als 60 Jahren aktiven Vereins »Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e. V.« (SWG) behaupten, politische Bildungsarbeit zu leisten. Tatsächlich verbreiten sie geschichtsrevisionistische rechte Mythen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach Gründung ist das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz offenbar auch auf den Trichter gekommen und hat den Verein als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft sowie zum sogenannten Beobachtungsobjekt erhoben. Das teilt die Behörde aktuell auf ihrer Internetseite mit. Dieser Schritt ermöglicht es dem Geheimdienst zum Beispiel, Telefone abzuhören und Personen zu observieren, aber auch sich »V-Personen« genannter Spitzel zu bedienen.

Nach eingehender Ermittlung hätten sich die »Anhaltspunkte für rechtsextremistische, geschichtsrevisionistische und die parlamentarische Demokratie und den Rechtsstaat verächtlich machende Aktivitäten« verdichtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem habe das LfV weitere Erkenntnisse, »die zweifelsfrei belegen, dass von der SWG Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung ausgehen«. Darunter seien »antisemitische Chiffren und die Wiedergabe russischer Propagandanarrative zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine«.

Im Blick der Verfassungsschützer stehen nach Informationen des Spiegels auch mehrere ehemals aktive Bundeswehr-Offiziere, die mit dem Verein in Verbindung stehen. Zu ihnen zählen demnach Generalmajor a. D. Gerd S., der ehemalige Oberst Manfred B. und Brigadegeneral a. D. Reinhard U. Als Belege für die Einordnung des Vereins dienten laut Mitteilung zahlreiche Facebook-Einträge des Vereins und Beiträge in der Vereinszeitschrift Deutschland-Journal. Die SWG verwende etwa wiederholt den Begriff »Hochfinanz« auf ihrer Webseite. Dieser Begriff werde im »rechtsextremistisch-antisemitischen Spektrum« in abfälliger Weise verwendet, um Juden eine vorgebliche finanzielle Weltmacht zum Nachteil aller Nichtjuden zu unterstellen.

Geschichtsrevisionistische Beiträge seien der Behördenmitteilung zufolge immer wieder Teil der SWG-Publikationen. So habe ein Beiratsmitglied des Vereins und früherer Offizier der Bundeswehr 2022 mehrere derartige Beiträge in einer Sonderausgabe des rechten Magazins Compact verfasst. Die SWG habe auf Facebook in den Jahren 2022 und 2023 mehrfach Artikel von Compact verbreitet und zustimmend kommentiert.

Auf seiner Homepage verweist der Verein auf eine mehr als 60jährige Geschichte. Sein Zweck des Vereins bestehe in der »staatsbürgerlichen Bildung, Sicherung einer freien Gesellschaftsordnung und des demokratischen Rechtsstaats«. Die SWG wurde ursprünglich zur Unterstützung des rechten »Stahlhelmflügels« der Unionsparteien gegründet. Die erste Generation rekrutierte sich zu einem Großteil aus Funktionären des Nazistaates. So war der langjährige erste Vorsitzende, Hugo Wellems, Referent im Propagandaministerium von Joseph Goebbels gewesen, und der erste Kassenwart, Albert Derichsweiler, vor 1945 Bundesführer des NS-Studentenbundes und SS-Obersturmführer. Das antifaschistische Magazin Der Rechte Rand bezeichnete die SWG in seiner März/April-Ausgabe von 2022 daher nicht ohne Grund als »eine der ältesten Institutionen der extremen Rechten«.