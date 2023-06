»jW-Lesertreffen Oldenburg«. Austausch von Leserinnen und Lesern aus Oldenburg und Umgebung über inhaltliche Themen, die Berichterstattung und mögliche nächste Schritte, wie sich vor Ort jW stärken lässt. Donnerstag, 29.6., 19 Uhr. Ort: Kreisbüro Die Linke, Ammerland, Kaiserstr. 19, Oldenburg. Veranstalter: jW-Leserini Oldenburg

»Malerfreunde: Ronald Paris und Helmut Symmangk«. Ausstellung. Beide Künstler begegneten sich in den 50er Jahren während ihres Studiums an der Berliner Kunsthochschule in Weißensee. Paris ist seit den frühen Jahren in der DDR bekannt, das Werk seines Freundes hingegen blieb weitgehend unentdeckt. Den ganzen Juli, Montag, Donnerstag und Freitag, 10–16 Uhr, Sonnabend und Sonntag 13–16 Uhr. Ort und Veranstalter: Willi-Sitte-Galerie, Domstr. 15, Merseburg

»Waffenschmiede Hessen – Über Rüstung, Militär und Alternativen«. Vorstellung des neuen Rüstungsatlasses Hessen von Jan Schalauske, Fraktionsvorsitzender Die Linke Hessen, und Lühr Henken vom Bundesausschuss Friedensratschlag. Dienstag, 4.7., 19 Uhr. Ort: Café Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Landtagsfraktion Die Linke Hessen

»Zur Lage in Kuba«. Prof. Ediltrudis Panadero De La Cruz und José Alvarez Romaguera aus Santiago de Cuba informieren über Blockade, Devisenmangel und Emigration. Donnerstag, 6.7., 18.30 Uhr, Ort: Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart. Veranstalter: IG BAU BaWü, DGB Stuttgart, FG BRD–Kuba, Cuba Sí und Netzwerk Cuba