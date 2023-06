Preiset den Pisspagen

Schauspielerin Angela Bassett (64) und Großkomiker Mel Brooks (96) werden in diesem Jahr mit Ehrenoscars ausgezeichnet. Auch die Filmeditorin Carol Littleton (81) wird mit dem »Honorary Award« geehrt, wie die Oscarakademie am Montag (Ortszeit) in Beverly Hills bekanntgab. Michelle Satter vom Sundance Institute soll für ihr Engagement um den Indepen­dentfilm den Jean-Hersholt-Preis erhalten. ­Bassett wurde u. a. mit der Filmbiografie »Tina – What’s Love Got to Do with It?« (1994) bekannt, in der sie Tina Turner verkörpert. Brooks verdankt die Filmwelt Klassiker wie »The Producers« (Frühling für ­Hitler, 1968), »History of the World, Part I«, (Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt, 1981) und »Spaceballs« (»Mel Brooks’ Space­balls«, 1987) mit Figuren wie dem Möter (halb Mensch, halb Köter) und dem Pisspagen. (dpa/jW)