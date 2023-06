99 Luftballons

Trevor Paglen/n.b.k. Trevor Paglen: Unclassified object near The Eastern Veil (2023)

»Engineering of consent«, Technik der Zustimmung, nannte Edward Bernays, Erfinder der Public Relation, die moderne Propagandatechnik. Erweitert zur »Cognitive Warfare«, zur kognitiven Kriegführung, findet sie heute breite Anwendung. Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, half Woodrow Wilson, den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg der Bevölkerung schmackhaft zu machen. In Deutschland sind wir gerade Zeugen einer umfassenden Militarisierung, damit einher gehen Sprachregelungen bezüglich des russischen Einmarsches in die Ukraine. Da ist nicht bloß von einem Krieg bzw. einer Invasion die Rede, sondern andauernd vom »brutalen russischen Angriffskrieg«, womit jeder Verweis auf den realen Kriegsbeginn von 2014 stillschweigend unterbunden werden soll und dieser »russische« Krieg als besonders brutaler markiert werden soll. Ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Propaganda der NATO, die auch von der Bundesregierung mit ihren diversen Thinktanks verbreitet wird und im Echoraum der Leitmedien entsprechende Wirkung entfaltet.

Da kommt die Ausstellung »Hide the Real, Show the False« von Trevor Paglen im Neuen Berliner Kunstverein (n. b. k.) gerade recht, wenngleich dort eine sinnlich eher karge Kost geboten wird. Dafür ist das Thema um so brisanter. Großformatige astronomische Aufnahmen unbekannter Objekte im Weltraum finden sich ebenso ausgestellt wie eine komplette Wand mit einem ungewöhnlichen Fries: lauter Listen der Daten über die Umlaufbahnen unbekannter Objekte im Orbit. Paglen, 1974 in Mary­land geboren, macht eine Abteilung der U. S. Army zum Thema, die mit Psychological Operations/Warfare (PSYOP/PSYWAR) befasst ist. Solche Einheiten haben eigene Abzeichen, sie befinden sich neben den Dokumenten in Vitrinen. Ein Emblem an den Uniformen zeigt den Kopf des Pferdes aus dem Schachspiel, des Springers, darunter stehen die Worte »Persuade, Change, Influence« – überzeugen, verändern, beeinflussen.

Im Zentrum der Ausstellung steht ein 66minütiger Bericht von Richard Doty. Der wurde im Air Force Office of Special Investigations in Spionage und Spionageabwehr trainiert, sein Einsatzort von den 70ern bis in die 80er war die Kirtland Air Force Base in Albuquerque, New Mexico. Doty war vor allem mit Desinformation und Manipulation befasst. Während seiner Dienstzeit wurden Versuche mit Lasertechnik und Tarnkappenflugobjekten unternommen. Er rekrutierte Mitglieder aus den Gemeinden, die dem Glauben an extraterrestrische Kräfte und UFOs anhingen, speiste sie mit Desinformationen, die sie anschließend verbreiteten. Flugobjekte, die als Weltraumschrott getarnt waren, und in Wirklichkeit der Spionage dienten, waren so ein taktisches Thema. Nicht ganz neu, bereits der britische Doku­film »Mirage Men« (2013) von John Lundberg und Mark Pilkington ließ Doty zu Wort kommen.

Allgemein diente Desinformation dazu, von anderen Ereignissen abzulenken, eben nach dem Motto »Hide the Real, Show the False«. Paglen erinnert an die Ghost Army, eine geheime Einheit der U. S. Army, die während des Zweiten Weltkriegs neben Designern und Architekten auch Künstler wie Ellsworth Kelly beschäftigte. Um den Gegner in die Irre zu führen, wurden etwa aufblasbare Fake-Panzer in Tarnfarben bemalt. Im n. b. k. sind ältere US-Filme zu sehen, die sich der Erforschung menschlicher Wahrnehmung widmen, um sie gezielt zu täuschen. Manche Ergebnisse fanden praktische Verwendung. 1962 wurde von den USA ein Flugzeugangriff mittels elektronisch generierter Signale und ballonähnlichen Objekten täuschend echt simuliert – die kubanische Abwehr reagierte prompt.

Jonas Tögel, dessen Buch »Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO« gerade im Westend-Verlag erschienen ist, schreibt, das westliche Bündnis habe, nach Luft, Wasser, Boden, Weltraum und Internet, einen sechsten Ort definiert – »die menschliche Sphäre als Kriegsschauplatz« beziehe sich nun »auf das ganze menschliche Umfeld, ob Freund oder Feind«. Man sieht es täglich im Fernsehen.