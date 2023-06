Wang Zhao/Pool/REUTERS Fordert eine »offene Weltwirtschaft«: Chinas Ministerpräsident Li Qiang am Dienstag in Tianjin

Chinas Ministerpräsident LiQiang hat am Dienstag auf einer Konferenz des World Economic Forum (WEF) in Tianjin vor der weiteren Politisierung der globalen Wirtschaftsbeziehungen durch westliche Staaten gewarnt. »Einige im Westen« bauschten »die Verringerung der Abhängigkeiten« von China »und das Derisking« immer weiter auf, konstatierte Li, bezogen auf die Politik, die die USA, die EU und auch Deutschland mittlerweile offiziell vertreten. Derisking bezeichnet den transatlantischen Plan, China von zentralen Hightech-Branchen abzuschneiden – angeblich, um seine militärische Entwicklung zu bremsen. Regierungen sollten »den Begriff des Risikos nicht überdehnen oder es zu einem ideologischen Werkzeug machen«, forderte Li: »Die unsichtbaren Schranken«, die einige – gemeint waren USA und EU – bereits aufgebaut hätten, würden immer zahlreicher und brächten der Welt »Fragmentierung und sogar Konfrontation«. Statt dessen solle man »dem Trend der Zeit folgen« und »eine offene Weltwirtschaft« schaffen. Dass verschiedene Volkswirtschaften aufeinander angewiesen seien, sei nicht schlecht, sondern »etwas Gutes«.

Westlicher Wirtschaftskrieg

Anlass für Lis Äußerungen ist nicht nur die allgemeine Tendenz diverser Regierungen in den USA und in Europa, das China-Geschäft mit Restriktionen aller Art zu torpedieren. Konkret treiben Beijing die jüngsten transatlantischen Pläne um, Investitionen US-amerikanischer und europäischer Unternehmen in der Volksrepublik einzuschränken. Das sogenannte Outbound Investment Screening soll dem Land die modernsten westlichen Technologien vorenthalten. In den USA steht die Einführung entsprechender Regeln kurz bevor; die EU-Kommission und der deutsche Wirtschaftsminister wollen sie übernehmen, letzterer gegen den Willen seiner Ministerialbürokratie. Für Beijing kommt der jüngste Angriff im westlichen Wirtschaftskrieg zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Chinas Wirtschaft wächst nach den pandemiebedingten Erschütterungen der vergangenen Jahre zwar wieder einigermaßen; Li bekräftigte am Dienstag, das Wachstumsziel von fünf Prozent im gesamten Jahr werde erreicht. Freilich laufen die Dinge noch nicht rund. Investitionen aus dem Ausland könnten da nützliche Anstöße liefern. Sie werden nun aber womöglich im Westen ausgebremst.

Abgesandte Saudis

Dies zeichnete sich jedenfalls am Dienstag zu Beginn der Jahrestagung der »New Champions« deutlich ab. Die Tagung gehört zum Veranstaltungszyklus des WEF in Davos und wird häufig »Sommer-Davos« genannt. Sie findet in jährlichem Wechsel in den chinesischen Metropolen Dalian bzw., wie dieses Jahr, Tianjin statt; gewöhnlich wird sie mit einer Rede des chinesischen Ministerpräsidenten – dieses Jahr zum ersten Mal Li Qiang – eröffnet. Der Schwerpunkt liegt regelmäßig auf Innovation und den neuesten Technologien; diesmal sind rund 1.500 Personen aus fast 90 Ländern zugegen, darunter die Ministerpräsidenten von Vietnam, Neuseeland und der Mongolei sowie die Direktorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala. Beobachter stellten schon vorab fest, es hätten sich – wohl eine Folge der geplanten Investitionsbeschränkungen – nur wenige hochrangige US-Wirtschaftsvertreter angekündigt. Zahlreich vertreten waren hingegen Abgesandte aus Saudi-Arabien: Die Wirtschaftskontakte zwischen dem Golfstaat und der Volksrepublik boomen zur Zeit, nicht zuletzt auch die Investitionen.

Zu denjenigen, die sich am Dienstag beim »Sommer-Davos« in Tianjin zu Wort meldeten, zählte unter anderem die Premierministerin des Karibikstaates Barbados, Mia Amor Mottley. Sie warb – wie wenige Tage zuvor beim Pariser Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt – für ihre »Bridgetown-Initiative«, die eine Berücksichtigung des Klimawandels sowie der Notlage ärmerer Staaten bei der internationalen Kreditvergabe vorsieht. Schon am Wochenende war sie in Beijing mit Ministerpräsident Li zusammengetroffen, der ihr dafür Unterstützung zusagte. Mottley sprach sich im Gegenzug gegen jegliche Form eines ökonomischen Decouplings aus.