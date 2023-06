»Nicht jeder Arbeitsplatz ist ein guter Arbeitsplatz«

Fabian Bimmer/Reuters Schafft Abhängigkeit von Rüstungskonzernen: Produktion von »Puma«-Schützenpanzern in einem Werk von Rheinmetall (Unterlüß, 6.6.2023)

Brandenburgs Regierung begrüßt eine mögliche Ansiedlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Sie sprechen von einem Tabubruch. Worin besteht der?

In der Landesverfassung von 1993 ist klar festgelegt, dass Brandenburg dem Frieden verpflichtet ist. Die Mütter und Väter dieser Verfassung sprachen sich ganz ausdrücklich auch gegen Rüstungskonzerne aus. Und jetzt haben wir eine Landesregierung, die einfach mal nebenbei gegen die Verfassung handelt, sich als Standort bewirbt und einen roten Teppich ausrollt für die Rüstungsindustrie.

Zum Kern des Programms Ihrer Partei gehört die Friedensposition, inklusive einer grundsätzlichen Ablehnung von Rüstungsexporten. Zuletzt aber bezeichnete der Linke-Kofraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, Waffenlieferungen in die Ukraine als eine mögliche Übergangslösung.

Dietmar Bartsch hat sich nicht so allgemein, sondern insbesondere zu Luftabwehrsystemen geäußert. Ganz grundsätzlich halte ich es für falsch, dass gerade in dieser jetzigen Zeit weiter an der Eskalationsspirale gedreht wird. Diese Rüstungsfabrik wird keine Übergangslösung sein. Rheinmetall will sich dauerhaft in Brandenburg festsetzen und hier wichtige Teile bauen für Flugzeuge, die am Ende atomwaffenfähig sein sollen.

Konkret geht es um die Herstellung von Rumpfteilen für das Kampfflugzeug »F-35«.

Wir wollen ganz grundsätzlich keine Waffen »Made in Brandenburg« haben. Das Land soll eine zivile Wirtschaft entwickeln und sich – gerade mit den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg und vieler anderer Entwicklungen – dem Frieden verpflichtet fühlen. Rüstungskonzerne können schließlich nur Geschäfte machen, wenn Staaten aufrüsten und Menschen sterben. Das aber kann nicht Teil einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik sein.

Mit der SPD ist auch der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen für die Ansiedlung von Rheinmetall – mit den dafür nötigen »Bauchschmerzen«. Ist das die neue Industriepolitik für Brandenburg, nachdem man nach 1990 der Deindustrialisierung zugeschaut hat?

Genau das ist ja das Problem. Nicht jeder Arbeitsplatz ist unbedingt ein guter Arbeitsplatz. Ich kann mich nur wundern, wie die Grünen nun endgültig die letzte Friedensposition räumen und sich auch in Brandenburg dieser Kriegseuphorie ergeben. Die Landesregierung redet beispielsweise immer wieder von »Gewinnerregionen«. Dabei ist Brandenburg derzeit eine Gewinnerregion zuerst für den US-amerikanischen Milliardär Elon Musk, der mit seinem Tesla-Riesenwerk in Grünheide nicht nur begeistert empfangen wurde, sondern dem auch ruckzuck »Hürden« weggeräumt werden, und jetzt passiert Ähnliches für die Rüstungsindustrie. Das ist eine grundsätzlich falsche industriepolitische Entwicklung.

Welche würde Ihre Partei, die an der vorherigen Landesregierung beteiligt war, forcieren?

Industrieansiedlungen unterstützen wir grundsätzlich, schließlich brauchen wir eine aktive Industriepolitik, gerade für gute Löhne. Brandenburg ist immer noch Billiglohnland, immer noch jeder dritte Arbeiter schuftet hier zum Niedriglohn. Die Betriebe müssen aber möglichst CO2-arm produzieren. Und die Landesregierung sollte auch nur Unternehmen unterstützen, die nach Tarif bezahlen und Betriebsräte haben.

Warum gibt man sich soviel Mühe, Sympathien für Krieg und Militär aufzubauen?

Wir befinden uns global in einer Zeit enormer Militarisierung. Diplomatie und Verhandlungen werden zu Schimpfwörtern erklärt. Man bezeichnet Menschen, die für Frieden auf die Straße gehen, als Lumpenpazifisten.

Wo will die Regierung die Rumpfteilfabrik ansiedeln?

Ich kenne noch keinen konkreten Ort. Die Landesregierung geht nicht transparent in diesen Prozess. Das zeigt, dass sie ganz genau weiß: Es wird Proteste geben. Und als Linkspartei werden wir diese unterstützen, hoffentlich gemeinsam mit vielen anderen, auch von Grünen und SPD. Wir sind auch schon im Gespräch mit verschiedenen gesellschaftlichen Bündnispartnern, um hier Druck auszuüben. Anders wird es nicht funktionieren.