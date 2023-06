Wahlkampf beginnt

Xinhua/imago Meilenstein gesetzt: Malier bei der Stimmabgabe zum Verfassungsreferendum in Bamako (18.6.2023)

Ein Meilenstein ist zwar geschafft: 97 Prozent der malischen Wähler haben die neue Verfassung angenommen. Die Volksabstimmung über die Verfassung hat den bei den letzten Wahlen verzeichneten Beteiligungsrekord mit 39,4 Prozent aller Wahlberechtigten eingestellt, auch wenn diese Zahl auf den ersten Blick niedrig erscheint. Die Mobilisierung ist um so höher einzuschätzen, als nach Berichten Störungen vorkamen und in den Nordprovinzen des westafrikanischen Landes Wähler der Abstimmung in weiten Teilen fernblieben, sei es angesichts von Drohungen der dortigen Dschihadisten oder auch wegen eines Boykottaufrufs der von der Bevölkerungsgruppe der Tuareg dominierten »Koordination der Bewegungen von Azawad« (CMA).

Das Verfassungsgericht wird wohl die Abstimmung bestätigen, auch wenn die »Vereinte Front gegen die Volksabstimmung«, in der diverse Parteien und Initiativen zusammengeschlossen sind, dem Votum die Legitimität abspricht. Die Signale deuten auf ein »postreferendäres Kräftemessen«, wie die Zeitung L’Alternance am Montag titelte. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich zunächst die Wahlen im Februar 2024, bei denen der Präsident, die jetzt neu zugeschnittenen Regionalregierungen und die Gemeindeverwaltungen gewählt werden. Nicht nur, dass die neue Verfassung eine Amnestie für die Initiatoren der zurückliegenden Militärputsche ausspricht, sie ermöglicht auch Präsident Assimi ­Goïta, seine Popularität in die Waagschale zu werfen und selbst zu kandidieren. Interne Rivalitäten drohen auszubrechen, politische Spannungen werden angeheizt. Dem Imam Mahmoud Dicko, dem Führer der Bewegung CMAS, die der Regierung kritisch gegenübersteht, wurde vor einer Woche der Diplomatenpass entzogen, als er aus Mauretanien zurückkam. L’Alternance sieht eine neue interne Front gegen die Gegner der neuen Verfassung eröffnet und plädiert für einen »offenen und konstruktiven Dialog mit dem Nein-Lager, um einen dynamischen Kompromiss« zu finden.

Die Lage ist ernst. Nicht nur, dass die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS auf ihrem Gipfel im Juli über Mali und Guinea beraten wird. Der malische Außenminister Abdoulaye Diop hat den ivorischen Präsidenten Alassane Ouattara als Chef der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion UEMOA um eine Erhöhung der Liquidität Malis gebeten, um die stark eingebrochene Baumwollindustrie und den Agrarsektor wieder anschieben zu können. Nach Angaben des Weltwährungsfonds sind 80 Prozent des Staatshaushalts für Ausgaben für Sicherheit, Kreditzinsen und Gehälter der Staatsangestellten blockiert. Und eine beabsichtigte Reform des Bergbaugesetzes wird erst im nächsten Jahr etwas Erleichterung bringen.

Der versuchte Putsch der »Wagner«-Söldner in Russland habe Mali aufgerüttelt, wie die Seite Mali Actu schreibt. Auch wenn »Wagner«-Vertreter offiziell nur als russische Ausbilder im Lande tätig sind, sehen einige Parteien die Souveränität des Landes in Frage gestellt. Doch der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bekräftigt, dass der Putschversuch die Beziehungen nicht beeinträchtigen und »Wagner« weiterhin in Mali tätig sein werde.

Aktuell wird die Frage gestellt, ob die von Minister Abdoulaye Diop erneut bekräftigte Forderung nach einem Abzug der UN-»Blauhelmtruppe« Minusma nicht doch zu überdenken ist – auch wenn die Regierung der UNO vorwirft, im Dienste westlicher Mächte das Land zu destabilisieren. Zur Erinnerung sei auf die Affäre der 47 ivorischen Militärs verwiesen, die im vergangenen Jahr als angebliche Umstürzler verhaftet worden waren, sowie auf die Ausweisung der französischen Medien France 24 und RFI, des französischen Botschafters und des Menschenrechtsverantwortlichen der Minusma – vor allem wegen des der malischen Armee vorgeworfenen »Massakers von Moura«. Gerade im unruhigen Norden werden Stimmen laut, die sich für einen Verbleib der UN-Truppen aussprechen. Dazu zählt der Zusammenschluss der wichtigsten malischen bewaffneten Gruppen im Norden, der CSP-PSD, bei dem auch die CMA Mitglied ist. Der UN-Sicherheitsrat wird am 29. Juni über den Verbleib der Minusma entscheiden, am Tag vor dem Auslaufen des Mandats.