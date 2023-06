Verbrechen ohne Verjährung

Dieter Bauer/imago Tödliche Fracht: Iranische Soldaten neben irakischen Bomben im Iran während des Iran-Irak-Kriegs (Militäraufnahme, o. D.)

Von 1980 bis 1988 tobte zwischen den Nachbarländern Irak und Iran ein verheerender Krieg, in dem der Irak auch Giftgas sowohl gegen die iranischen Soldaten als auch wie im März 1988 in Halabdscha gegen Kurden im eigenen Land einsetzte. Die chemischen Bestandteile dafür lieferten – neben vor allem deutschen Unternehmen – die niederländischen Firmen Melchemie (heute Otjiaha) und KBS Holland (heute Forafina). Seit dem 22. Juni stehen nun diejenigen in Den Haag in einem Zivilprozess vor Gericht, die seinerzeit für das schmutzige Geschäft mit Bagdad verantwortlich waren.

Einer von ihnen ist der Milliardär und damalige Besitzer von Melchemie, Hans Melchers. Er wird beschuldigt, zwischen 1982 und 1984 direkt an der Lieferung von 1.850 Tonnen Thionylchlorid, einem Grundstoff für die Produktion von Senfgas, an einen irakischen Staatsbetrieb beteiligt gewesen zu sein. Die fünf Opfer der irakischen Giftgasangriffe, die gegen Melchers klagen, werfen ihm vor, er habe gewusst, zumindest aber geahnt, wofür der Irak das Thionylchlorid in Wirklichkeit verwendete. Melchers habe das stillschweigend hingenommen. Er bestreitet das.

Die fünf Kläger kämpften als Soldaten in der iranischen Armee gegen den irakischen Aggressor. Dabei gerieten sie in einen Angriff mit Senfgas und erlitten bleibende Schäden. »Sie husten viel, haben Verletzungen an den Augen und sind arbeitsunfähig«, zitierte die niederländische Tageszeitung AD am 16. Juni die Menschenrechtsanwältin Liesbeth Zegveld. Einer von ihnen hat eine künstliche Luftröhre. Ein zweiter musste sich einer Chemotherapie unterziehen. »Manche werden fragen: Warum erst jetzt eine Zivilklage?« so Zegveld. »Aber es gibt keine Verjährungsfrist, und für diese Menschen ist das immer noch aktuell. Sie leben noch täglich mit den Folgen des verheerenden Gases. Diese niederländischen Betriebe sind dafür mitverantwortlich.«

»Melchemie besaß eine Niederlassung in Bagdad, es gab dort viele Nachrichten, dass iranische Soldaten wie Insekten ausgerottet würden, wie der Irak es nannte«, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender NOS am 16. Juni Liesbeth Zegveld. Die Filiale habe 250 Mitarbeiter gehabt – genug Personal, um der Sache auf den Grund zu gehen. Melchemie und auch KBS Holland beteuerten hingegen stets, die Stoffe seien zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt worden.

Die Tageszeitung De Stentor berichtete 2018, der US-Geheimdienst CIA habe die Niederlande schon in den 1980er Jahren darüber informiert, dass der Irak die gelieferten Chemikalien nicht für die Landwirtschaft, sondern zur Produktion von Giftgas benutze. Die niederländischen Behörden leiteten daraufhin eine Untersuchung ein und verfolgten Melchers strafrechtlich. Der Milliardär hatte sich von seinem irakischen Geschäftspartner zwar schriftlich garantieren lassen, dass die Lieferung nur für zivile Zwecke gedacht sei. 1986 musste Melchers dennoch ein Bußgeld von 100.000 Gulden bezahlen, weil er gegen Handelsbestimmungen verstoßen hatte. Der Verlust durch den Imageschaden soll sich aber auf mehrere Millionen belaufen haben.

Die fünf Opfer fordern nun in Den Haag Schmerzensgeld. Die Aussicht darauf ist so schlecht nicht. Zegveld war bereits an einer Zivilklage gegen den niederländischen Geschäftsmann Frans van Anraat beteiligt, der 2009 in den Niederlanden wegen Beteiligung an Kriegsverbrechen zu 16 einhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Er hatte ebenfalls einen Grundstoff zur Herstellung von Senfgas an den Irak geliefert. Van Anraat musste in dem Zivilprozess 400.000 Euro Schadenersatz zahlen. Die Summe wurden unter 16 Geschädigten aufgeteilt.

»Van Amraat sagte immer, dass er nicht der einzige war. Nun ist es an der Zeit, auch KBS und Melchemie anzugehen.« Der Prozess müsse ein Signal für alle Firmen sein, die mit Ländern Geschäfte machen wollen, die sich im Krieg befinden, wie aktuell zum Beispiel die Ukraine und Russland. »Chemikalien sind ein billiges Kampfmittel, das leicht Kriegstote produziert«, sagte Zegveld bei AD. Selbst ein Stoff, aus dem in Friedenszeiten Nagellack gemacht werde, könne im Krieg für die Produktion von Giftgas benutzt werden. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.