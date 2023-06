Teller statt Tonne

Gerd Hader/Zoonar/imago Schlaue Krähe: Wiederverwerterin verzehrbarer Wegwerfprodukte aus dem Handel

Es ist eine Vergeudung erster Güte: Mindestens 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden hierzulande verschwendet, landen im Müll – jährlich. Vorernteverluste bei der Lieferkette sind da noch nicht einmal mit eingerechnet. Das ruft selbst das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf den Plan. Am Dienstag nachmittag verkündete Ressortchef Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) einen »Pakt gegen Lebensmittelverschwendung« zwischen seinem Ministerium und 14 Unternehmen des Groß- und Einzelhandels. Dem »Bündnis Lebensmittelrettung«, ein Zusammenschluss, dem unter anderem die Deutsche Umwelthilfe (DUH), der Verein »Foodsharing« und die Stiftung WWF Deutschland angehören, reicht das nicht.

Zum Kernpunkt: Die unterzeichnenden Handelskonzerne verpflichten sich ab sofort bis 2025 ein Drittel weniger Nahrungswaren wegzuwerfen. Und bis 2030 sollen es 50 Prozent sein – im Vergleich zu einem »selbstgewählten Basisjahr«. Die Vereinbarung zwischen BMEL und Handel sei »verbindlich«, betonte Özdemir bei der Unterzeichnung des »Pakts«. Eine Art Mogelpackung, befand hingegen Elisa Kollenda, WWF-Referentin für nachhaltige Ernährung und ökologischen Fußabdruck, am Dienstag im jW-Gespräch. Warum? Bei der Vereinbarung handele es sich um eine Selbstverpflichtung der Unternehmen. »Diese haben sich individuell entschieden, die Zielvorgaben zu erfüllen.« Mehr indes nicht. Das Problem liegt auf der Hand – denn: Für den Handel gebe es keine gesetzliche Verpflichtung der Reduktion von »Wegwerfwaren«, ergänzte »Foodsharing«-Vorstand Stefan Kreutzberger gleichentags gegenüber jW. Übersetzt: Es fehlen rechtliche Sanktionsmöglichkeiten bei nicht erfüllten Zielvorgaben. Das einzige, schwache Mittel des BMEL: Verpasst ein Handelsunternehmen etwa die 30-Prozent-Marke, kann das Ministerium den »Vertrag«, sprich den »Pakt«, einseitig kündigen. Mehr als ein »Imageschaden« droht der betreffenden Firma kaum.

Wer von den Handelsriesen macht mit? Edeka etwa. »Verzehrfähige Lebensmittel wegzuwerfen ist für uns nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht nachteilig«, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf jW-Anfrage, um anschließend darauf zu verweisen, dass in Privathaushalten das Gros an Essensabfällen entsteht (59 Prozent). Für nur sieben Prozent sei die gesamte deutsche Lebensmittelbranche verantwortlich.

Bloß, wer überwacht das Einhalten der Ziele für den Handel? Das Thünen-Institut, in dem Forscher und Politikberater sich mit den Themen ländliche Räume, Landwirtschaft, Wald und Fischerei befassen. Aber auch hier, Skepsis bleibt. Wegen der Intransparenz, da die Handelsketten ihre Daten nur anonym an das Institut liefern, weiß Kollenda: »Künftig braucht es für die Öffentlichkeit eine detailliert einsehbare Berichtspflicht pro Unternehmen.« Übrigens in Österreich gang und gäbe. Unverständlich sei ferner, dass Organisationen von Lebensmittelrettern oder Tafeln in die »Pakt«-Verhandlungen nicht einbezogen worden waren, erklärte Kreutzberger.

Ein weiterer Knackpunkt: die vorgelagerte Lieferkette des Handels, Überproduktion und Verarbeitung von Lebensmitteln beispielsweise. Diese blieben komplett ohne Reduktionsvorgaben, monierte Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer, am Dienstag in einer Stellungnahme. Der Handel könne weiterhin seine Vormachtstellung ausnutzen, »um die von ihm verursachte Lebensmittelverschwendung durch Handelsstandards auf den Rest der Lieferkette zu verlagern«. Kurz gesagt, ein lückenhafter »Pakt« sanktionsloser Selbstverpflichtung ändert wenig daran: Nahrungsabfall bei Handelsriesen.