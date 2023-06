Spiel mit der »Brandmauer«

Matthey/Fotostand/imago Auch noch da: Der rechte Exverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) kandidierte in Südthüringen (5.11.2021)

Die Wahl des bundesweit ersten AfD-Landrats im thüringischen Landkreis Sonneberg am Sonntag hat die übrigen bürgerlichen Parteien aufgescheucht. Wo die Prioritäten der Ampelkoalition dabei liegen, machte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe deutlich. Sie war um Auswirkungen auf den »Wirtschaftsstandort Deutschland« besorgt. Die AfD schüre Faeser zufolge ein gesellschaftliches Klima, das qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland abschrecke, »die unsere Wirtschaft dringend braucht«.

Alle vor Herausforderung

Die Union schaffte es nicht einmal auf diese krude materielle Ebene. Statt dessen bemüht sich die CDU mit Kräften darum, AfD-Anhänger in ihrer wichtigsten Grundannahme zu bestärken: Die Grünen seien an allem schuld, was schlecht läuft in dieser Republik. Sie seien »dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist«, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz am Montag. Für seine Partei stehe eine »jetzt noch deutlichere und klarere Auseinandersetzung« insbesondere mit den Grünen an. Generalsekretär Mario Czaja sekundierte pflichtgemäß am Dienstag im Deutschlandfunk, dass die »Brandmauer« zwischen Union und AfD »natürlich« stehe. Mit der noch rechteren Partei gebe es »keine politische Zusammenarbeit«. Eine anders gelagerte ist damit durchaus möglich.

So stünden im Kreistag von Sonneberg nun alle Parteien vor der Herausforderung, mit dem neu gewählten Landrat, Arbeitsrechtler Robert Sesselmann, »im Gespräch« sein zu müssen. Derzeit sind das neben Sesselmanns Partei selbst (neun Sitze) die CDU (zehn Sitze), Die Linke (acht Sitze), »Pro Landkreis Sonneberg« (fünf Sitze), SPD (drei Sitze) und FDP sowie die Grünen (jeweils zwei Sitze). Czajas Schlupfloch: Die CDU werde auf kommunaler Ebene nicht auf »sinnvolle« Vorhaben verzichten, nur weil die AfD womöglich auch dafür stimmt. Als Beispiel nannte er Abstimmungen über einen Fußgängerüberweg oder eine Kita. Um mögliche Zweifel an jener »Brandmauer« aber direkt wieder auszuräumen, betonte der Generalsekretär der CDU: »Unser politischer Feind sind diejenigen, die Demokratie bekämpfen wollen, dazu gehört die AfD.«

Jene Distanzierungen verfangen bei Grünen und Linkspartei nicht. Konstantin von Notz, Fraktionschef der Ampelpartei, belehrte Merz am Montag abend auf Twitter mit den Worten, wer sich die Feindbilder der AfD aneigne, um sie zu stoppen, »hat nichts verstanden und wird nur verlieren«. Der Linke-Kovorsitzende Martin Schirdewan warf Merz direkter vor, den rechten Rand zu stärken. Schließlich betreibe die AfD einen »Kulturkampf« von rechts außen, sagte Schirdewan dem Springer-Hetzblatt Bild (Dienstagausgabe). Es sei »fatal, wenn CDU und FDP auf diesen Zug aufspringen«. Übrigens warnte mit Faeser ausgerechnet die Ministerin, die mit ihrer repressiven Abschottungspolitik rassistische Ressentiments bedient und praktisch AfD-Politik light betreibt, vor jeglicher Anbiederung an und Übernahme von Positionen sowie »der menschen- und demokratieverachtenden Sprache der AfD«.

Auf Zug gesprungen

Mit Anlauf auf den Zug der Opportunisten aufgesprungen, vor dem Schirdewan warnte, ist offenbar bereits Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte er seine Partei auf, die Themen anzusprechen, die aktuell von der AfD besetzt werden. Voigt sprach von einer »Sehnsucht nach einem grundlegenden Politikwechsel in Berlin und Erfurt« und der Erwartung nach »klarer Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien«. Woran die sich zwischen CDU und AfD noch festmachen soll, ließ er offen. Die Christdemokraten dürften »Debatten« nicht ausweichen »und Probleme nicht totschweigen oder schönreden«, nur weil die AfD sie anspreche.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) war kurz davor zuzugeben, dass die Bundesregierung die Interessen der AfD-Anhänger bedient. Er wiederholte das »Weiter so«-Credo des Bundeskanzlers, dass man bloß »gute Sacharbeit« machen müsse, um zu beweisen, dass diese Regierung die »real bestehenden Probleme« der »Bürgerinnen und Bürger« löse. Als Beispiele dafür fielen dem Marktradikalen gegenüber Bild ein: »der lange überfällige Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik«, die »vernunftbasierte Einigung« beim Heizungsgesetz und dem »marktwirtschaftlichen Klimaschutzgesetz«.