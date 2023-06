Neue Aufgaben für »Wagner«

Stringer/REUTERS »Wagner«-Söldner kurz vor ihrem Aufbruch aus Rostow (24.6.2023)

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat den Offizieren der russiscnen Söldnertruppe »Wagner« Stellen als Ausbilder der belarussischen Streitkräfte angeboten. Die »Wagner«-Kämpfer hätten große Erfahrung mit der Realität des modernen Krieges gemacht. Sie wüssten, welche Arten von Waffen heute nützlich seien, welche nicht, sie kennten die besten Taktiken. Diese Lehren könnten der belarussischen Armee nützlich sein. Sorge vor ihnen brauche die belarussische Gesellschaft nicht zu haben.

Ob und wie viele Kämpfer der »Wagner«-Truppe inzwischen in Belarus sind, ist nach wie vor nicht gesichert bekannt. Es gibt Meldungen oppositioneller Medien darüber, dass für sie Lager sowohl im Bezirk Mogilew im Osten von Belarus als auch im Gebiet Grodno an der Grenze zu Polen und Litauen errichtet würden. Unklar ist auch, ob »Wagner« inzwischen aufgelöst oder deren Tätigkeit in Russland verboten wurde. Nach Meldungen aus der Provinz sind die Rekrutierungsbüros der Truppe etwa in Tjumen und Nowosibirsk weiter offen.

Unterdessen hat der russische Präsident Wladimir Putin Ansprüche von »Wagner«-Chef Prigoschin auf politische Mitsprache implizit zurückgewiesen. Bei einer Besprechung mit führenden Militärs sagte er, die »Wagner«-Truppe sei seit Mai 2022 vollständig aus dem Staatshaushalt finanziert worden: mit 86 Milliarden Rubeln (etwa eine Milliarde Euro) an Sold und Prämien sowie 110 Milliarden an »Versicherungsleistungen«. Dabei dürfte es sich um das Sterbegeld für die etwa 20.000 gefallenen »Wagner«-Kämpfer handeln: Der russische Staat hat jeder Familie eine Entschädigung von fünf Millionen Rubel (gut 5.000 EUR) gezahlt. Schließlich sagte Putin auch, Prigoschin persönlich habe 80 Milliarden Rubel – also fast die gesamte Soldsumme für seine Kämpfer – an der Lieferung der Verpflegung für die Truppe verdient. Prigoschin hingegen behauptet, die Truppe die meiste Zeit aus eigener Tasche finanziert zu haben.

Eine andere Folge der »Wagner«-Revolte ist offenbar, dass die unmittelbar Putin unterstehende Teilstreitkraft der Nationalgarde besser ausgestattet wird. Wie ihr Kommandeur Wiktor Solotow am Montag mitteilte, sollen Panzereinheiten der – bisher im wesentlichen zur Bekämpfung innerer Unruhen und daher eher als verstärkte Polizei konzipierten und bewaffneten – Nationalgarde aufgestellt werden.