Ehrung im Allende-Viertel

Ivett Polyak-Bar Am/jW

In Berlin-Köpenick steht eine Büste Salvador Allendes; es ist die einzige in der Hauptstadt. Am Montag abend versammelten sich dort rund 20 Menschen, um aus Anlass von Allendes 115. Geburtstag und mit Blick auf den anstehenden 50. Jahrestag des Putsches in Chile 1973 an den Staatschef zu erinnern. Mit dabei waren auch die chilenische Botschafterin in Deutschland, Magdalena Atria, und Diplomaten aus weiteren lateinamerikanischen Ländern. Das als Zeichen der Solidarität der DDR mit dem chilenischen Volk nach Allende benannte Stadtviertel wurde ab 1971 errichtet (jW)