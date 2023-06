BRD, Land der Finanzultras

Arne Dedert/dpa 66 Millionen Deutsche beim Geld-aus-Geld-Machen außen vor (dunke Wolken über Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main)

Zum ersten Mal seit der Bankenkrise vor 15 Jahren ist das Finanzvermögen weltweit gesunken, konstatiert der »Global Wealth Report 2022«, den die Boston Consulting Group (BCG) am Dienstag veröffentlichte. Vor allem durch fallende Aktienkurse gingen innerhalb des vergangenen Jahres neun Billionen US-Dollar verloren, hat die Unternehmensberatung ermittelt. Das entsprach 3,5 Prozent. Steigerungen von Sachwerten wie Immobilien oder Rohstoffen machten den Verlust allerdings mehr als wett, ergaben Daten von 150 großen Vermögensberatern. Unter dem Strich stand ein Gesamtvermögensplus von 0,3 Prozent.

Zur BRD vermerkt der BCG-Report, dass das Finanzvermögen von rund 100 Personen unter die Grenze von 100 Millionen US-Dollar fiel. Sie seien damit keine »Ultra high net worth individuals« mehr. Wieviel diese »Finanzultras« für sich in Sicherheit bringen konnten, etwa durch den Kauf von Edelsteinen oder Weizenfeldern, lässt der Bericht außer acht. Aber die äußerst ungleiche Verteilung des Kapitals in Deutschland wird mehrfach ausdrücklich erwähnt.

2.900 Deutsche verfügten nach den Talfahrten an der Börse 2022 noch über mindestens 100 Millionen US-Dollar Finanzkapital. Mehr solcher Ultras gibt es demnach nur in China (knapp 7.600) und natürlich in den USA (gut 22.000). Am gesamten Finanzvermögen der BRD hatten die Ultras zur Jahreswende einen Anteil von 21 Prozent. Der Schnitt in Westeuropa lag bei 17 Prozent. Bezieht man alle 97 Länder ein, die im Bericht erwähnt sind, sinkt der Schnitt auf 13 Prozent.

Weitere 23 Prozent des Gesamtvermögens werden hierzulande von 520.000 weniger potenten Finanzmillionären gehortet. Auch dieser Anteil ist exorbitant. Genauso wie der jener Deutschen, die beim Geld-aus-Geld-Machen außen vor bleiben: Laut BCG verfügen 66 Millionen über weniger als 250.000 Dollar Finanzkapital.

»Eine Verschiebung der Vermögensverteilung erwarten wir für Deutschland in den kommenden fünf Jahren nicht«, erklärte Studienautor Akin Soysal von BCG am Dienstag. Der Dax liegt nach dem Tief im September auch längst wieder über dem Niveau von Anfang 2022.