Man sieht sich

Der Finalsonntag an der Hunde­kehle bot noch einmal eine so prächtige Kulisse wie der Sonnabend. Sogar der Chef des Hauptsponsors, einer Matratzenfirma, machte einen lässig-lakonischen und kompetenten Eindruck. Mit der Tatsache, dass man einen Regierenden Bürgermeister gewählt hat, der nicht in der Lage ist, ein kurzes Grußwort an ein Tennispublikum zu richten, ohne schwer angesoffen zu erscheinen, muss man sich in Berlin wohl abfinden. Und dann wollte die Siegerin Petra Kvitova nicht mal in den Hundekehlesee springen, wie es eine vorgebliche Tradition angeblich verlangt. Albernes Zeug (und leicht erkältet war sie wohl auch). Ich jedenfalls würde auch nicht in diesen malerischen, aber vermutlich wurmverseuchten See springen wollen, nur um Berliner Boulevardflitzpiepen eine Gaudi zu bereiten. Soweit die politischen Erkenntnisse.

Rasentennis höchster Güte gab es im Finale zwischen Kvitova und Donna Vekic natürlich auch. Der erste Satz war wieder eine Machtdemonstration Kvitovas: 6:2. Im zweiten aber war Vekic die bessere Spielerin. Wie besessen traf sie jede Linie, brachte alles zurück, schlug überragend auf. Nur als sie bei 5:4 zum Satzgewinn servierte, genügte Kvitova ein einziger Breakball nach nervösen Vorhandfehlern von Vekic zum Rebreak. Es kam zum Tie-Break. Bei 6:5 hatte die Kroatin ihren ersten Satzball. Zweiter Aufschlag Kvitova, der berühmte Sliceaufschlag von der Vorteilseite nach außen. Kaum returnierbar. Eine Minute später hatte sie ihren ersten Matchball. Sie schlug, eigentlich in der Defensive, einen unglaublichen Vorhandgewinnschlag die Linie entlang zu ihrem 31. Titel. In den fünf Partien der Woche hatte Kvitova keinen einzigen Satz abgegeben und insgesamt nur zwei ihrer Aufschlagspiele verloren. Sie hat nun alle großen Rasentitel gewonnen. Mit 31:11 ist ihre Finalstatistik ohnehin beeindruckend. In der WTA-500-Kategorie aber ist Kvitova mit einer Bilanz von 14:2 die unbestreitbare Königin.

Auf der Pressekonferenz war sie dann ziemlich kurz angebunden, als sie andeutete, dass sie beim WTA 500 in Eastbourne, dessen Hauptfeld am Montag begonnen hat, ihren Titel nicht verteidigen wird und zurückzieht. Dort war sie in der ersten Runde gegen Jelena Ostapenko ausgelost worden, die parallel zum Endspiel in Berlin das 250er in Birmingham gegen Barbora Krejcikova 7:6, 6:4 gewann. Es wäre eine spektakuläre erste Runde gewesen – nicht nur zwischen den Turniergewinnerinnen der Vorwoche, sondern eine direkte Revanche für das Finale des Vorjahres. So dicht ist die kurze Rasensaison. Auch Donna Vekic hätte bereits am Montag beim 250er in Bad Homburg ihre erste Runde spielen sollen und sagte nach den Strapazen des Berliner Finalwochenendes ab. Man sieht sich in London SW19.