Preise für alle

Nadja Wohlleben/REUTERS Harmonisches Miteinander: Die Kanadierinnen tanzen sich warm (Rhythmische Sportgymnastik, 30.6.2023)

Am Sonntag gingen in Berlin die 16. Special Olympics World Games mit einer Feier vor dem Brandenburger Tor zu Ende. Acht Tage zuvor waren sie im Olympiastadion eröffnet worden. An Prominenz fehlte es nicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz gaben sich ebenso die Ehre wie deutsche Sportstars vom Schlage eines Dirk Nowitzki oder ­Felix Neureuther.

Es war das erste Mal, dass Special Olympics World Games in Deutschland stattfanden. Die Special-Olympics-Bewegung, die die sportliche Betätigung von Menschen mit geistiger Behinderung fördert, wurde von ­Eunice Kennedy-Shriver ins Leben gerufen, einer Schwester des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Die ersten Spiele fanden 1968 in Chicago statt. Rund 1.000 Athleten nahmen an ihnen teil, vornehmlich aus den USA und Kanada.

Seit 1975 werden die Special Olympics World Games im Vierjahresrhythmus ausgetragen. Viele Jahre diente der Muskelmann Arnold Schwarzenegger als Schutzpatron, der lange mit Maria Shriver, eine Tochter Eunice Kennedy-Shrivers, verheiratet war. 2003 fanden die Special Olympics World Games erstmals außerhalb der USA statt, in der irischen Hauptstadt Dublin. Seither fungierten unter anderem Athen und Abu Dhabi als Veranstaltungsorte.

In Berlin wurde einiges getan, um die Spiele im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Ab März verkehrte ein S-Bahn-Zug mit dem Logo der Spiele, das norwegische Musikduo Madcon komponierte ein Lied (»Are You Ready?«), und ein Hashtag durfte natürlich auch nicht fehlen: »#ZusammenUnschlagbar«. ZDF und Das Erste berichteten während der Spiele ausführlich.

An Teilnehmern gemessen, waren die Special Olympics in Berlin das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972. Rund 7.000 Athleten aus 170 Ländern waren am Start, begleitet von 3.000 Betreuern. Nicht alle Athleten, die bei den Special Olympics antreten, haben Beeinträchtigungen. In »Unified Sports« setzen sich Teams aus Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Ein Klassifizierungssystem sorgt für relative Chancengleichheit.

20.000 freiwillige Helfer garantierten in Berlin einen großteils reibungslosen Ablauf vor insgesamt 300.000 Zuschauern. Die Wettkampfstätten reichten vom Horst-Korber-Sportzentrum (Handball) über den Platz rund um den Neptunbrunnen (3x3-Basketball) bis zum Wannsee (Segeln). Die Stimmung wurde überall als gut bis hervorragend beschrieben, obwohl (weil?) nirgendwo Alkohol ausgeschenkt wurde. ARD-Reporter Uri Zahavi sprach von einem »harmonischen Miteinander, das ich bei einer Sportveranstaltung in dieser Form noch nie erlebt habe«.

Vieles an den Special Olympics erinnert an die Tradition des Arbeitersports. Es werden keine Nationalflaggen gehisst und Hymnen gesungen, auch einen offiziellen Medaillenspiegel gibt es nicht. Alle Teilnehmer bekommen Preise, nicht nur die ersten drei. Das gemeinschaftliche Erlebnis und die Freude am Sport stehen im Vordergrund. Auch kostenlose Gesundheitsuntersuchungen werden durchgeführt, in Berlin kollaborierte die Bundesärztekammer mit privaten Partnern.

»Inklusion« wird bei den Special Olympics großgeschrieben, doch der Geopolitik entkommt niemand. Athleten aus Russland und Belarus durften in Berlin nicht antreten, und die für dieses Jahr im russischen Kasan geplanten Winterspiele wurden abgesagt.

Die meisten der 26 Sportarten, die in Berlin auf dem Programm standen, sind von den Olympischen Sommerspielen bekannt, doch es gibt Ausnahmen. Zu diesen zählen neben Boccia, Futsal und Roller Skating auch Bowling, was 2009 den damaligen US-Präsidenten Barack Obama in die Bredouille brachte. Während eines Fernsehinterviews auf seine Bowlingfähigkeiten angesprochen, meinte er: »Fürchterlich – wie bei den Special Olympics.« Der mehrfache Special-Olympics-Medaillengewinner im Bowling Kolan McConiughey reagierte souverän: »Sein bester ­Score ist 129, meiner 300. Den schlage ich leicht.« Einige Jahre später empfing Obama die Special-Olympics-Ikone Loretta Claiborne im Weißen Haus. Claiborne nimmt seit 1970 an Special Olympics World Games teil, immer wieder in anderen Sportarten. In Berlin meldete sie sich erstmals für das Tennisturnier. Claiborne ist mittlerweile 69 Jahre alt.

Viele Beobachter meinen, den Wettkampfcharakter der Special Olympics betonen zu müssen, um die Teilnehmer als »richtige Sportler« zu präsentieren, die es »ernst meinen« – ganz so, als würde man kein richtiger Sportler sein und es nicht ernst meinen, wenn es nicht um den Sieg allein geht. Zum Glück gibt es noch Sportveranstaltungen, die beweisen, dass dieser vermeintliche Widerspruch keiner ist.