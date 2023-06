Kämpferische Rhetorik ohne Folgen

Eibner Europa/imago

Fünf weitere Jahre wird der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) von Wolfgang Katzian geführt. 367 Delegierte trafen sich vom 20. bis 22. Juni zum 20. ÖGB-Bundeskongress in Wien. 90 Prozent stimmten für ihn.

Seit 2018 ist der Sozialdemokrat ÖGB-Präsident und seit 25. Mai auch Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB). In seiner Rede in Berlin erklärte er damals, seine Arbeitsschwerpunkte im EGB seien »faire Arbeitnehmerrechte«, Mitsprache der Gewerkschaften und Kampf gegen Teuerung und »Rechtsextremismus«.

Seine Interviews gibt er gerne im niederösterreichischen Dialekt. Von teuren Statussymbolen, die bei anderen Gewerkschaftsbürokraten beliebt sind, hält er wenig. Dem Kandidaten der größten Gewerkschaftsfraktion, der sozialdemokratischen FSG, ist es abzunehmen, dass er ehrlich für Arbeiter, Geringverdiener und Finanzschwache eintreten möchte.

Auch auf dem Gewerkschaftstag gab sich der 66jährige rhetorisch kämpferisch. Er möchte eine Verkürzung der Arbeitszeit. Er ist gegen Pensionskürzungen und betonte, dass, entgegen den Argumenten von neoliberalen Ökonomen und bürgerlichen Parteien, das Pensionssystem problemlos zu finanzieren sei, da »95 Prozent der Pensionen aus den Beiträgen finanziert werden«, also jenem Geld, das von den Beitragsleistenden selbst in die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eingezahlt wird. Und Katzian möchte in Zukunft rechtlich gegen Unternehmen vorgehen, die keinen Betriebsrat zulassen.

Für Österreich wünsche er sich einen Mindestlohn von 2.000 Euro monatlich, der durch einen branchenübergreifenden Kollektivvertrag für alle Lohnabhängigen wirksam sein soll. Dagegen stellt sich die zweitgrößte Fraktion im ÖGB. Die ÖVP-nahen christlichen Gewerkschafter wollen derartige Lösungen für jede Branche einzeln ausverhandelt sehen.

Zum Abschluss des Bundeskongresses erteilte Katzian weiterer Zurückhaltung bei den Lohnverhandlungen im Herbst eine Absage: »Wenn im Herbst nicht eine kräftige Lohnerhöhung kommt, dann wird es krachen«, erklärte er auch im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen ORF. Er wolle zumindest »einen Abgleich der Inflation« sehen.

Es sind neue, kämpferische Töne der Sozialdemokratie, die, seit der linke Andreas Babler SPÖ-Chef wurde, vermehrt zu hören sind. Doch Katzian ist keiner, der diesen Worten auch Taten folgen lässt. Er ist tief verwurzelt in der österreichischen Sozialpartnerschaft. Sein Kampf, so sehr er ihn auch für seine Gewerkschaftsmitglieder führen will, beginnt und endet am Verhandlungstisch mit den Vertretern der Unternehmen und der Regierung. Daran wird sich auch in den nächsten fünf Jahren nichts ändern. Katzian organisiert nicht die Gewerkschafter, er macht Stellvertreterpolitik am Verhandlungstisch.

Die kommunistische Gewerkschaftsinitiative Komintern fordert daher kämpferische Maßnahmen. Zu den Debatten auf dem ÖGB-Kongress schrieb sie: »Ohne entschiedenen Klassenkampf und mit bloßem ›Appell‹, der ›Resolution‹ oder dem ›sozialpartnerschaftlichen Ringen‹ am ›grünen Tisch‹ als höchster gewerkschaftlicher Kampfform jedenfalls wird es erneut bei warmer Luft und wirklosen Programmüberschriften für die Schreibtischlade bleiben.«

Der kämpferische Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) forderte auf dem Kongress ebenfalls die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns, außerdem die Beendigung der Scheinselbständigkeit bei 24-Stunden-Betreuern, stärkere Besteuerung der Konzerne und die Einführung eines Mietpreisdeckels.