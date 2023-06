Nachschlag: Zu viele, um zu überleben

Stefan Boness/IPON In den Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser kommt es oft zu stundenlangen Wartezeiten

Was kann gegen die drohende Pleitewelle bei Krankenhäusern unternommen werden? In der DLF-Debattensendung »Kontrovers« haben Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Kippels, Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss des Bundestags, und Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, eine Stunde lang über diese Frage nachgedacht. Das Ergebnis: Krankenhäuser sollten einfach geschlossen werden, bevor sie pleite gehen, so die von allen drei Gästen vertretene Meinung. Moderator Theo Geers pflichtete dem bei und erklärte, Deutschland habe ja sowieso »zu viele Krankenhäuser, um zu überleben«. Da träfe es sich gut, »dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach das mit einer Krankenhausreform ändern will«, sagte Geers weiter. Ob einer dieser vier Männer in letzter Zeit mal einen Blick in die überfüllten Warteräume der hiesigen Kliniken geworfen hat? Wahrscheinlich nicht. (rsch)