Keine Kunst

Das Amsterdamer Kunstmuseum Hermitage wird nach dem Bruch mit dem russischen Muttermuseum in Sankt Petersburg nun auch seinen Namen ändern. Ab 1. September werde es den Namen »H’Art Museum« tragen, kündigte Direktorin Anna­belle Birnie am Montag an. Das Museum werde künftig mit drei internationalen Partnern zusammenarbeiten: dem British Museum in London, dem Centre Pompidou in Paris und dem Smithsonian American Art Museum in Washington.

Das Hermitage hatte kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Beziehung zum Muttermuseum abgebrochen. Dabei verfügt das Haus nicht über eine eigene Sammlung, es hatte stets auf die Petersburger Sammlung zurückgreifen können. Mit dem Pariser Centre Pompidou, das ab 2024 wegen eines Umbaus geschlossen wird, wurde nun ein Fünfjahresvertrag geschlossen. Auf dieser Grundlage soll Mitte 2024 eine große Ausstellung mit Werken des russischen Malers Wassily Kandinsky eröffnet werden. (dpa/jW)