Die Hölle regiert

Gute Absichten, bescheidene Mittel: Hugo Hamilton

In dem Roman »Die Rebellion« des aus einem bürgerlichen Elternhaus galizischer Juden stammenden Schriftstellers Joseph Roth (1894–1939) wird die Geschichte des Kriegskrüppels Andreas Pum erzählt. Sie beginnt im Lazarett: »Der Frieden der Insassen mit dem Feind war besiegelt. Sie rüsteten schon zu einem neuen Krieg; gegen die Schmerzen; gegen die Prothesen; gegen die lahmen Gliedmaßen; gegen die krummen Rücken; gegen die Nächte ohne Schlaf; und gegen die Gesunden. Nur Andreas Pum war mit dem Lauf der Dinge zufrieden. Er hatte ein Bein verloren und eine Auszeichnung bekommen. (…) Ein Invalider durfte auf die Achtung der Welt rechnen. Ein ausgezeichneter Invalider auf die der Regierung.« Pum verdingte sich fortan als Leierkastenmann, »machte keinen Radau, er war ein ruhiger Mensch, er verachtete Kartenspieler, Trinker und Rebellen«.

Sein Glaube an den wohltätigen Staat währt jedoch nicht ewig, vor allem, weil er für fünf Wochen unschuldig hinter Gittern landet. »Der Kriegsminister mag jemandem eine Auszeichnung verleihen, und die Polizei sperrt ihn dennoch ein. Das Gericht mag ihn vorladen, und der Herr Kommissär tut es auch. So wurde mancher gottlos, ein Heide und ein Anarchist.« Aus der Haft entlassen, empfand Pum das Land, in dem er lebte und in dem ihm Leid angetan worden war, als einen Gefängnishof, in dem er provisorisch frei spazieren durfte, um wieder in die Zelle zurückzukehren.

Sein mehr als bescheidenes Lebensglück findet durch die Haft ein Ende, seine Frau will nichts mehr von ihm wissen. Die Wiederaufnahme seines Verfahrens bekümmert ihn nicht. Während er gezwungen ist, als Abortdiener zu arbeiten, setzt sein körperlicher Verfall ein. Als Pum sich schließlich vor seinem himmlischen Richter wähnt, rechnet er mit allem ab und erklärt: »Aus meiner frommen Demut bin ich erwacht zu rotem, rebellischem Trotz.« Mit dem Allmächtigen ist Pum fertig: »Es ist keine Hoffnung, dass Dich Strafe trifft, dass Dich der Tod zu einer Wolke zerbläst, dass Dein Herz erwacht. Ich will Deine Gnade nicht! Schick mich in die Hölle!« Schließlich wird Pum tot in der Herrentoilette gefunden. Nach einigen Tagen »kam seine Leiche, weil gerade Leichenmangel war und obwohl sie nur ein Bein hatte, ins Anatomische Institut«.

Nach dem Manuskript ediert, erschien »Die Rebellion« 2019 im Wallstein-Verlag. Die Originalausgabe wurde 1924 in Berlin vom Verlag Die Schmiede publiziert. Als 1933 die Bücher brannten, wurde auch »Die Rebellion« ein Opfer der Flammen. Ein Jahr zuvor hatte Roth geschrieben: »Sie werden Bücher verbrennen und uns damit meinen.« Am 30. Januar 1933, dem Tag von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, hatte Roth Deutschland verlassen. In einem Brief an Stefan Zweig schrieb er: »Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten – unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet – führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert.«

In »Echos der Vergangenheit«, dem neuen Roman des irischen Schriftstellers Hugo Hamilton, wird ein Exemplar des Roth’schen Buches »Die Rebellion« vor der Bücherverbrennung gerettet. Hamilton macht das Buch, das einer in New York lebenden Künstlerin namens Lena Knecht vererbt wurde, zum Ich-Erzähler. In der »Rebellion«-Ausgabe entdeckt Lena eine Zeichnung, die auf den früheren Eigentümer und ein Geheimnis verweist, das sie lüften möchte. In Berlin verliert sie das Buch, bekommt es aber von Armin, einem jungen Mann tschetschenischer Herkunft, der es gefunden hat, zurück. Auf dieser Erzählebene schildert Hamilton mit stilistisch eher bescheidenen Mitteln und unter Aufbietung von allerlei Banalitäten, wie Armin schließlich von einem Neo­nazi russischer Herkunft erschossen und die »Rebellion«-Ausgabe durchlöchert wird. Das Ich-Erzähler-Buch stellt fest: »Der Geist der Zeit, in der ich entstanden bin, kehrt zurück.«

Auf einer zweiten Ebene lässt uns der Autor an seiner Lektüre über Roths Leben teilhaben. Dabei konzentriert er sich primär auf Roths Beziehung zu seiner Frau Frieda. Die beiden heirateten 1922. 1930 erfolgte Frieda Roths Einlieferung in ein Sanatorium, sie litt an einer psychischen Erkrankung, für die sich Roth selbst verantwortlich machte. Im Juli 1940 wurde Frieda im Rahmen des Nazi-Euthanasieprogramms in der Gaskammer der Tötungsanstalt Hartheim ermordet.

Hamilton streut in sein Narrativ zahlreiche literarische Referenzen ein. Gleich zweimal bezieht er sich auf den Übervater der irischen Schreibzunft – James Joyce. Zunächst reduziert er Joyce auf die literarische Technik des Bewusstseinsstroms und vergleicht dann den Orgeldreher aus Roths Roman mit Leopold Bloom aus dem Joyce’schen »Ulysses«. Bloom, so Hamilton, habe seine Heimat verloren. Im »Ulysses« erklärt der als Jude beschimpfte Bloom jedoch gegenüber dem engstirnig nationalistisch argumentierenden Citizen auf die Frage nach seiner Heimat: »Irland. Ich wurde hier geboren. Irland.«

Joseph Roths Tod verweist darauf, dass nicht nur für Irland ein Zusammenhang zwischen literarischer Produktion und einem gesteigerten Alkoholkonsum zu konstatieren ist. Roth starb 1939 in Paris an einer doppelseitigen Lungenentzündung, der letale Verlauf seiner Krankheit wurde durch den abrupten Alkoholentzug begünstigt.