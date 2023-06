Montevideo trocknet aus

Santiago Mazzarovich/AP/dpa »Achtung, kein Trinkwasser«: Demonstration gegen Wasserknappheit (Montevideo, 15.5.2023)

Uruguay leidet derzeit unter dem größten Süßwassermangel seit mehr als 70 Jahren. Das trifft wie immer vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten. Am Montag vergangener Woche rief Präsident Luis Lacalle Pou den Wassernotstand für das Ballungsgebiet der Hauptstadt Montevideo aus. Deren Bürgermeisterin Carolina Cosse hatte bereits im Mai gewarnt, dass die Stadt nur noch für 30 Tage Trinkwasser habe.

Nun kündigte der Direktor des staatlichen Versorgers »Obras Sanitarias del Estado« (OSE), Edgardo Ortuño, an, dass die Reserven des Staudamms von Paso Severino, der normalerweise mehr als 60 Prozent der Bevölkerung versorgt, auf einem historischen Tiefstand seien und weiter sinken. In etwa 20 Tagen könnten sie erschöpft sein, so Ortuño Anfang vergangener Woche. Ursache der nie dagewesenen Krise ist neben einer anhaltenden Dürreperiode auch das Missmanagement der Regierung des rechten Staats- und Regierungschefs.

Um den Tiefstand des wichtigsten Reservoirs auszugleichen, mischt OSE jetzt Wasser einer salzhaltigen Quelle aus dem Mündungsgebiet des Río de la Plata ins Trinkwasser. Wie örtliche Medien berichten, übersteigt der Anteil von Chloriden, Natrium und anderen Stoffen die gesetzlich erlaubten Höchstwerte. Das Gesundheitsministerium gab bereits Warnungen für Menschen mit Bluthochdruck, Herz- und Nierenproblemen heraus. Die Behörde empfahl, nur kurz zu duschen, um zu vermeiden, dass zu viele Trihalomethane (ein Nebenprodukt bei der Desinfektion des Wassers) über den Dampf aufgenommen werden. Lacalle behauptete laut einem CNN-Bericht zwar, dass »die Wasserversorgung gewährleistet ist«, räumte jedoch ein, dass die Werte von Chlorid und Natrium »mit Sicherheit weiter ansteigen werden«.

Im Rahmen eines Notstandsdekrets befreite die Regierung zunächst abgefülltes Wasser von der Steuer. »Aufgrund dieser Steuerbefreiung gehen wir davon aus, dass der Preis sinken muss. Ohne die Steuern sollte es zu einer spürbaren Senkung kommen«, appellierte der Regierungschef an die privaten Produzenten und Händler. Wie der Nachrichtensender Telesur am 20. Juni berichtete, hat sich der Verkauf von Wasser in Flaschen seit Mai verdreifacht. Uruguayische Familien müssten derzeit also bereits 30 Prozent mehr ihres Budgets für den Kauf von abgefüllten Wasser ausgeben, dessen Preis im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent erhöht worden sei.

In Montevideo und anderen Städten protestierten Bürger auf Demonstrationen und Kundgebungen bereits gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, die vor allem die ärmere Bevölkerung treffen. Und der Trend geht weiter. Der erhöhte Salzgehalt sei auch ein Problem für Unternehmen, die zur Herstellung von Erfrischungsgetränken, Molkereiprodukten und anderen Lebensmitteln Wasser verwenden, warnte der Präsident der Handelskammer, Fernando Pache, laut einem Bericht des Onlineportals Resumen Latinoamericano vom 19. Juni vor weiter steigenden Preisen.

Präsident Lacalle wird vorgeworfen, nach dem Amtsantritt im Jahr 2020, Projekte seines Vorgängers Tabaré Vázquez von der linken Frente Amplio für neue Anlagen zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser nicht umgesetzt zu haben. Statt dessen habe er einen Standort an einer der am meisten verseuchten Stellen des Río de la Plata bevorzugt, wo chemische Abwässer zweier Zellulosefabriken sich mit Abwässern der gegenüberliegenden Millionenstadt Buenos Aires mischen.

Nach erneuter Kritik kündigte der Präsident jetzt alternative Maßnahmen an, um die Versorgung wiederherzustellen. Zur Milderung des akuten Mangels sei am 20. Januar bereits mit Arbeiten für den Bau eines Stausees am Fluss San José, einem Nebenfluss des Río Santa Lucía, sowie eines zugehörigen Leitungssystems begonnen worden, erklärte er.