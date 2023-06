Stellungnahme der KPRF

Anton Vaganov/REUTERS Ein Arbeiter entfernt ein Werbebanner, das für den Dienst in der privaten Söldnergruppe wirbt (Sankt Petersburg, 24.6.2023)

Das Präsidium der Kommunistischen Partei der Russischen ­Föderation (KPRF) nahm am späten Samstag abend zu den Ereignissen um die »Wagner«-Gruppe Stellung:

In der schweren Zeit des Kampfes gegen den imperialen Westen zeigte sich, dass einige Personengruppen maßlose persönliche Ambitionen über militärische und patriotische Pflichten stellen. Diese Leute können beliebige Erklärungen für ihr Handeln abgeben, aber die Sache des Kampfes gegen den Faschismus durch den Versuch der Machtergreifung zu ersetzen, ist Verrat an ihren Kampfgenossen und ein Verbrechen am Volk. (...)

Die Kommunisten haben wiederholt davor gewarnt, dass die neoliberalen Methoden für Russland insgesamt ruinös sind – in der Wirtschaft, in der Kultur, im sozialen Leben oder beim Aufbau der Machtstrukturen. Das System der privaten Militärunternehmen selbst ist eine Ausgeburt liberaler Ansichten über die Organisation der Gesellschaft. Ungeachtet des Heldentums und der Aufopferung der »Wagner«-Soldaten im Kampf gegen den Nazismus ist bereits die Organisation militärischer Angelegenheiten nach Prinzipien privater Militärgesellschaften fehlerhaft. Die Stärke der siegreichen Roten Armee bestand vor allem in ihrer engen Verbindung zum Volk.

Die KPRF setzt sich aktiv für alle ein, die an der Front gegen Nazismus und Banderismus kämpfen. Unsere große humanitäre Arbeit zur Unterstützung des Donbass seit 2014 ist weithin bekannt. Wie schon mehr als einmal im 20. Jahrhundert sind Kommunisten auch heute die konsequentesten Gegner des Faschismus und aller Erscheinungsformen der kapitalistischen Reaktion.

Wir fordern die Bürger Russlands auf, völlige Ruhe zu bewahren. Es ist notwendig, die Komplexität der Situation zu verstehen und nicht auf Provokationen einzugehen. Die »Wagner«-Soldaten müssen rasch zur Vernunft kommen und aufhören, sich an politischen Spielen zu beteiligen, die darauf abzielen, die Lage im Land zu destabilisieren. Das ist genau das, worauf die äußeren Feinde Russlands vor allem warten.

In einer derart schweren Zeit für das Vaterland einen bewaffneten Aufstand anzuzetteln, das bedeutet, sich auf die Seite des Feindes zu stellen. Das Gesetz stuft diese Art von Aktion als schwerstes Verbrechen ein. All jene, die behaupten, im Namen kämpfender Brüderlichkeit zu handeln, müssen aufhören, ihre Kameraden zu ungesetzlichen Handlungen zu drängen. Wir sind sicher, dass unter den mutigen Kämpfern, den Befreiern von Artjomowsk und den Teilnehmern an anderen Kämpfen gegen den Neonazismus viele aufrichtige Patrioten sind, die gegen ihren Willen in ein bewaffnetes Abenteuer hineingezogen wurden. (…) Die Situation wirft einmal mehr die Frage auf, wie wichtig die öffentliche Kontrolle über die Tätigkeit der staatlichen Behörden ist. Sie müssen sich auf die Bevölkerung stützen, wenn sie deren Vertrauen genießen wollen. Fragen des Kampfes und der nationalen Sicherheit können nicht von kommerziellen Einrichtungen behandelt werden. (...) Zuallererst müssen alle Spielchen mit der Willensbekundung der Bürger bei Wahlen aufhören. (...)

Übersetzung aus dem Russischen: Arnold Schölzel