»Wir bringen die Stimme der Arbeiterklasse ins Parlament«

Belga/IMAGO Kundegebung der Partei der Arbeit in Brüssel (19.10.2014)

Sie sind seit 2019 Europaabgeordneter der belgischen Partei der Arbeit. Die EU, also die Mitgliedstaaten sowie die Komission, verfolgen einen klaren Kurs in Richtung Aufrüstung, Abschottung gegenüber Schutzsuchenden und Neokolonialismus in sachen Rohstoffe Rohstoffe aus dem globalen Süden. Welche Rolle kann die EU überhaupt für linke Politik spielen?

Also von der EU, von den Institutionen erwarte ich mir überhaupt nichts. Sie ist nur ein Instrument: Die Institutionen der EU-Kommission agieren für die Vermarktung, für Wettbewerb, Privatisierung und Liberalisierung. Wenn wir die unter Druck setzen, können wir etwas bekommen. Aber eine positive Initiative wird nie spontan von der Europäischen Kommission ausgehen. Was linke Politiker auf EU-Ebene machen können – aber das ist etwas anderes als die EU –, ist, zu europäischen Machtverhältnissen beizutragen, zur Vernetzung, dem Zusammenkommen der Arbeiterbewegung in ganz Europa.

Wo sehen Sie diese heute, wo stehen die Gewerkschaften in Europa?

Ich sehe deutliche Fortschritte. Wir haben in den 2000er Jahren eine europaweite Mobilisierung von Hafenarbeitern erlebt. Das war sehr beeindruckend. Die Gewerkschaften haben es damals geschafft, in Belgien, Italien, im Norden Europas, in den Niederlanden und weiteren Ländern gemeinsam zu streiken. Damals haben sie gewonnen. Der Streik führte dazu, dass die Liberalisierungsrichtlinien der Europäischen Kommission scheiterten.

Ein anderes Beispiel ist Ryanair: Die Arbeiter haben in sieben oder acht europäischen Ländern gleichzeitig gestreikt. Das waren Leute mit unterschiedlichen Statuten und Verträgen, aber sie haben sich koordiniert, und das hat die Billigfluglinie gezwungen, Gewerkschaften anzuerkennen. Die Arbeiter von Lieferplattformen wie Uber Eats und Amazon waren ebenfalls in solchen Ausständen. Dieses Bewusstsein einer europäischen Vernetzung wächst.

Das findet jeweils auf den Straßen und in den Betrieben statt. Wie aber erleben Sie die Debatten im Europaparlament?

Also, wenn Sie einer zuhören, dann werden Sie schon nach fünf Minuten etwas anderes machen wollen, schlafen zum Beispiel. Sie sind so langweilig und so schwer zu verstehen, dass man sich oft fragt, ob die Leute, die da sprechen, sich überhaupt selbst verstehen. Das ist eine Strategie, um die normalen Menschen, auf Distanz von den europäischen Entscheidungsprozessen zu halten. Unsere Aufgabe sehe ich darin zu erklären, wie antisozial oder undemokratisch eine Entscheidung ist. Wir sprechen die Sprache der Arbeiterklasse, und wir bringen diese Stimme ins Europaparlament.

Wie weit entfernt sind die anderen Abgeordneten von der lohnabhängigen Bevölkerung?

Was mich persönlich am meisten schockiert hat, war die komplette Entkopplung vieler Europaabgeordneter von der sozialen Wirklichkeit. Sie bekommen ein Gehalt von 7.600 Euro. Darüber hinaus noch einen Tagessatz von 338 Euro. Du machst das 15 bis 20 Tage pro Monat und kommst schon auf ein Einkommen von rund 13.000 Euro. Europakommissare bekommen pro Monat 30.000 Euro. Die Energiekrise war für unsere Partei eine Priorität. Im Europaparlament und auch im Rat der Europäischen Union waren hohe Energiepreise dagegen überhaupt kein großes Problem. Sie haben ein Jahr darüber geredet, bevor eine Entscheidung über einen Energiepreisdeckel kam, und dann war es auch noch eine schlechte. Ein Jahr! Die absolute Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments fühlt einfach den Unterschied nicht.

Was machen Sie mit Ihrem Abgeordnetengehalt?

Unsere Abgeordneten leben vom Medianlohn eines belgischen Arbeiters, circa 2.200 bis 2.400 Euro. Den Rest geben wir weg. Wenn ich sehr linke Ideen habe, aber ich lebe im Luxus, dann hat das auch einen Einfluss auf meine Gedanken. Dann wird mich das von der Wirklichkeit der Arbeiterklasse entfernen und mich nach rechts drücken.

Wir jedenfalls haben einen klaren Kompass. Wir brauchen eine andere Gesellschaft, einen Umbruch, eine soziale Klimarevolution. So, wie es jetzt läuft, gehen wir in die Katastrophe.