Zurück zur Oligarchie

Gleich drei Parteien mit faschistischem Hintergrund haben am vergangenen Sonntag den Einzug ins griechische Parlament geschafft. Der Wahlsieger heißt allerdings Kyriakos Mitsotakis, der nach seinem Erfolg vor vier Jahren und dem ersten Wahldurchgang am 21. Mai mit 40,5 Prozent der Stimmen die linke Formation Syriza (Koalition der radikalen Linken) des Herausforderers Alexis Tsipras um mehr als 20 Prozentpunkte hinter sich ließ. Mit nur noch 17,9 Prozent unterbot der nun schwer angeschlagene Oppositionsführer sein Ergebnis vom Juli 2019 um fast zwölf Prozentpunkte. In der Partei wurden zum ersten Mal Stimmen laut, die eine »Erneuerung« Syrizas forderten. Die lautstärkste Oppositionsgruppe werden in den kommenden Jahren die nationalistisch-faschistischen Parteien Elliniki Lysi (»Griechische Lösung«, EL) mit 4,6 Prozent, Spartiates (Spartaner) mit 4,7 und Niki (Sieg) mit 3,6 Prozent der Wählerstimmen stellen. Mit 47 Prozent erreichte die Wahlenthaltung Rekordhöhe.

Mitsotakis’ Partei Nea Dimokratia (ND) gewann wie schon im Mai mit einer Ausnahme (Rhodopen) in allen Wahlbezirken. Die Linke verlor alle ehemaligen Hochburgen wie etwa auf Kreta (Heraklion) oder rund um die Hafenstadt Piräus.

Syriza, ein Zusammenschluss linker und sozialdemokratischer Gruppen, konnte im Januar 2015 mit Tsipras an der Spitze für eine Wahlperiode die politische Macht in Athen erobern. Die Kapitulation vor dem europäisch-atlantischen Finanzkapital im Juli desselben Jahres kostete Tsipras nun mit Verspätung nicht nur seine vermeintliche Stellung als Führer einer »neuen Linken« in Europa, sondern auch das Vertrauen der Griechen, die damals von einem echten Wechsel in der über Jahrzehnte von Korruption und Nepotismus der bürgerlichen Parteien geprägten Politik geträumt hatten. Mit dem rechten Mitsotakis, dem Repräsentanten einer steinreichen Politikerdynastie, ist das Land nun zurückgefallen in die alte oligarchische Ordnung. Mitsotakis und seine Partei Nea Dimokratia werden mit 157 von insgesamt 300 Sitzen in der Bouli, dem griechischen Parlament, allein regieren können.

Begleitet wird der Erfolg des 55jährigen vom erneuten Aufflammen des Faschismus in Griechenland. Die ultra­nationale, fremdenfeindliche Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgendämmerung), die das oberste griechische Gericht Areopagos im Oktober 2020 verboten hatte, ist in den offen faschistischen Nachfolgeorganisationen Spartiates und Niki praktisch wiederauferstanden. Nicht eingerechnet in das Gesamtergebnis der – mit Elliniki Lysi – drei Parteien von rund 13 Prozent und zusammen 34 Sitzen sind jene ehemaligen Kader, die sich bereits früh in Mitsotakis’ Nea Dimokratia integriert hatten. Mit Adonis Georgiadis und Makis Voridis saßen schon seit 2019 zwei ehemalige Anführer dieser Rechten im Kabinett des alten und wohl auch neuen Premiers. Mit dem in Deutschland in der Stadt Essen geborenen EL-Anführer Kyriakos Velopoulos nimmt nicht nur ein ehemaliger ND-Politiker mit einer zwölfköpfigen Fraktion in der Bouli Platz, sondern auch ein Freund und Bruder im Geiste des Regierungschefs.

Stabile 7,6 Prozent verbuchten die Kommunistische Partei (KKE) und ihr Generalsekretär Dimitris Koutsoumbas. In die Arme der KKE haben sich diesmal zahlreiche Intellektuelle geflüchtet, die weder mit der in die bürgerliche Mitte gerückten Syriza – 48 Sitze – noch mit den Sozialdemokraten der Pasok (Panhellenische sozialistische Bewegung) – 12,3 Prozent, 33 Abgeordnete – etwas zu tun haben wollten. Die 20 Abgeordnete starke KKE gefällt sich seit Jahren in der Rolle einer »letzten Zuflucht« der Linken, die als einzige Partei die Interessen der Lohnabhängigen vertrete. Weitgehend im dunkeln bleibt derzeit, welche politische Richtung Zoi Konstantopoulou mit ihrer Formation Plefsi Eleftherias (Kurs der Freiheit) – 3,1 Prozent, acht Abgeordnete – einschlagen will. Die ehemalige Vertraute des Syriza-Chefs Tsipras war 2015 für kurze Zeit Parlamentspräsidentin, bevor sie sich wie viele andere im Streit von der Partei verabschiedete. Ihr politisches Engagement, heißt es in der politischen Szene ihrer Heimatstadt Athen, sei vor allem von persönlichen Interessen geprägt.