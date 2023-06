Der nächste »Dammbruch«

Martin Schutt/dpa Unterstützung von anderen Parteien half nicht: CDU-Kandidat Jürgen Köpper am Sonntag im Wahllokal in Sonneberg

Nur 1.573 Stimmen machten den Unterschied: Die Stichwahl um das Landratsamt im südthüringischen Kreis Sonneberg konnte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann mit 52,8 Prozent für sich entscheiden, wie aus dem am Sonntag abend vom Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichten, vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Der von CDU bis Die Linke unterstützte Kandidat Jürgen Köpper (CDU) kam demnach nur auf 47,2 Prozent der insgesamt 28.411 gültigen Stimmen. Die AfD kann damit einen seit längerer Zeit angestrebten Etappensieg für sich verbuchen und erstmals in ihrer Geschichte ein Landratsamt besetzen – und das ausgerechnet in Ostdeutschland, was als Steilvorlage für Diffamierungen der dort lebenden Bevölkerung diente.

Die am Sonntag bei der Wahl unterlegene Partei suchte die Verantwortung dafür beim politischen Hauptgegner. »Die Bundesregierung spaltet das Land. Sie hat zu viele Themen und Vorschläge, die im Land eben nicht auf Konsens stoßen«, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag gegenüber dem Sender Phoenix. Den Zusammenhang einer von ihm behaupteten Schuld der Ampelkoalition für das Abschneiden in Sonneberg erklärte der CDU-Politiker damit, dass in Südthüringen »bundespolitische Themen« im Wahlkampf »überragend waren«. Tatsächlich setzte die AfD vor allem auf das Wettern gegen die Politik der Bundesregierung, von der Energie- bis zur Asylpolitik.

An der Spitze der Kanzlerpartei zeigte man ebenfalls mit dem Finger auf den politischen Gegner. Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken nahm CDU und CSU für den »Dammbruch« von Sonneberg in Mithaftung. Die Union müsse »endlich verstehen, wer am Ende wirklich profitiert von diesem rechtspopulistischen Kulturkampf, den sie aus vielen Themen machen«. Eskens Selbstkritik begrenzte sich auf die Einsicht, dass die Ampelkoalition »ihre Politik in letzter Zeit zuwenig erklärt« habe.

Sonneberg zählt zu den kleinsten Landkreisen der Bundesrepublik. Ende 2022 lebten dort 56.922 Menschen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Allerdings hatte der Kreis seit 1990 vor allem durch Wegzüge mehr als 15.000 Einwohner verloren. Mit einer Bevölkerungsdichte von 123 Einwohnern je Quadratkilometer sei Sonneberg eine eher dünn besiedelte Kommune. In der gleichnamigen Kreisstadt erhielt der AfD-Kandidat in absoluten Zahlen die meisten Stimmen (5.874). In der Ende 2021 nur 367 Einwohner zählenden Gemeinde Goldisthal vereinte Sesselmann allerdings mit 61 Prozent den höchsten Stimmanteil dieser Wahl auf sich. Demografisch ist der Trend in dem Landkreis rückläufig. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2021 lag das Verhältnis von Lebendgeburten zu Todesfällen im Kreis Sonneberg bei rund 1:3. Die Zahl der Gestorbenen überstieg in jenem Jahr die Geburtenzahlen um mehr als das Doppelte.

Laut AFP-Bericht entspricht die Wirtschaftsleistung im Kreis Sonneberg mit rund 28.400 Euro je Einwohner im Jahr 2020 in etwa dem Landesdurchschnitt. Die Erwerbslosenquote lag demnach zuletzt im Mai allerdings bei 5,1 Prozent. Der Landkreis wirbt für sich mit einem stabilen Mittelstand vor allem in der Glas-, Kunststoff-, Keramik- oder Metallbranche sowie im Handwerk. Bekannt ist Sonneberg als Spielzeugregion, aber auch durch Glasbläsereien. Der Thüringer Wald ist zusätzlicher Touristenmagnet. Nicht wenige Lohnabhängige pendeln allerdings in benachbarte Landkreise, vor allem nach Oberfranken in Bayern. Allein rund 5.800 Erwerbstätige pendeln nach Coburg, Kronach und in den Landkreis Coburg.

Sesselmann, einst DDR-Skilangläufer und von Beruf Arbeitsrechtler, muss die Wahl noch formal annehmen, bevor er aus den Reihen der AfD-Landtagsfraktion unter Führung von Björn Höcke in das Sonneberger Landratsamt wechseln kann. Dort wird er für die Dauer seiner Amtszeit gemäß der thüringischen Kommunalordnung die Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse umsetzen müssen. Allerdings räumt Paragraf 113 ihm die Möglichkeit ein, Vorhaben auszubremsen, die er für rechtswidrig hält. Von der Möglichkeit des sogenannten Beanstandungsverfahrens könnte der AfD-Mann beispielsweise bei der Unterbringung von Geflüchteten Gebrauch machen.