Lage nach Putsch beruhigt

Stringer/REUTERS Abzug aus Rostow am Don: Die »Wagner«-Truppen kehren in ihre Stützpunkte zurück (24.6.2023)

Nach dem gescheiterten Putschversuch des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin hat sich die Lage im Land nach außen beruhigt. Die Angehörigen der »Wagner«-Truppe zogen unter Applaus der Bevölkerung ab. In Rostow am Don kündigte die Stadtverwaltung eine rasche Reparatur der durch die Panzer der Putschisten beschädigten Straßen an.

Der Verbleib von Prigoschin bleibt unklar. Teil des Kapitulationspakets war die Absprache, dass er nach Belarus geht, möglicherweise mit einem harten Kern seiner Kämpfer. Der Teil der »Wagner«-Soldaten, der sich nicht an der Revolte beteiligt hatte, soll in die offizielle russische Armee integriert werden. Für den Rest wurde eine Amnestie angekündigt. Nach Informationen vom Montag vormittag sind die Ermittlungen des Geheimdienstes FSB gegen Prigoschin noch nicht eingestellt.

Die Lage in Russland nach dem gescheiterten Putschversuch war auch Thema bei den Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock räumte ein, dass die EU-Spitze nicht wisse, was in Moskau ablaufe, deshalb mische sie sich auch nicht ein. Es handle sich bei dem Machtkampf um eine innere Angelegenheit Russlands. Litauen forderte, die Truppen an der NATO-Ostgrenze weiter zu verstärken. Einstweilen erhöhte die EU ihren Haushalt für Militärhilfe an Kiew – die sogenannte Friedensfazilität – um weitere 3,6 Milliarden Euro.

Größere Auswirkungen auf das Kampfgeschehen in der Ukraine hat der Prigoschin-Putsch offenbar nicht. Die ukrainische Seite behauptete, im Raum Bachmut hätten eigene Kräfte Geländegewinne erzielt. In der Region aktive russische Militärblogger bestätigten diese Meldungen im Kern. Einen Erfolg hatte die Ukraine anscheinend auch im Raum Cherson. Dort gelang es Stoßtrupps offenbar, einen kleinen Brückenkopf am linken Ufer des Dnipro zu erobern. Die russischen Einheiten hätten sich »unter Kämpfen zurückgezogen«, meldeten russische Kriegskorrespondenten. Jetzt werde der ukrainische Brückenkopf mit Artillerie beschossen. Im Bezirk Saporischschja dagegen hat die Ukraine offenbar ihre Angriffe vorläufig eingestellt. Verteidigungsminister Olexij Resnikow begründete dies mit russischen Minenfeldern, die einen Vormarsch erschwerten.