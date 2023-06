Streik im Sommer

Paul White/AP Photo/dpa

Die großen Gewerkschaften CCOO (Comisiones Obreras) und UGT (Union General de Trabajadores) haben am Montag erneut die mehr als 4.000 Beschäftigten des Moderiesen H & M Group in ganz Spanien zu einer neuen Runde von Streiks aufgerufen. Mitten in der Sommerverkaufssaison waren landesweit Filialen der schwedischen Modekette wie etwa in Madrid (Foto) geschlossen. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen H & M bei einem 24stündigen Streik der Beschäftigten 90 Prozent seiner Filialen schließen müssen, wie etwa El Confidencial online berichtete. (jW)