Hinterzimmer steht offen

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/AFP Teilnehmer des diplomatischen Treffens vor einem Gebäude des dänischen Außenministeriums (Kopenhagen, 24. Juni)

Die G7-Staaten erkennen die Notwendigkeit von Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs an und steigen in erste konkrete Gespräche darüber ein. Das ist das implizite Ergebnis eines geheimen Treffens am Sonnabend in Kopenhagen, bei dem Vertreter der sieben größten Industrieländer des westlichen Teils der Welt mit einigen Ländern des globalen Südens zusammentrafen. Gegenstand der Debatten seien »Grundprinzipien eines Friedens« zwischen Russland und der Ukraine gewesen, hieß es. Offiziell hatte die Ukraine zu der Zusammenkunft eingeladen; Dänemark war als Gastgeber präsent. Der globale Süden war mit fünf Staaten vertreten, die auf unterschiedlicher Ebene bereits als Vermittler tätig waren bzw. sind – die BRICS-Staaten Brasilien, Indien und Südafrika sowie die Türkei, die das Getreideabkommen vermittelt hat, und Saudi-Arabien, das einen Gefangenenaustausch organisieren konnte.

Die Ukraine und die G7-Staaten nutzten das Treffen zunächst, um zu versuchen, einen Keil zwischen Russland und den globalen Süden zu treiben. Dies geht aus Äußerungen von Celso Amorim hervor, der als Chefberater von Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an dem Kopenhagener Treffen beteiligt war. Demnach legte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, den Entwurf für eine Abschlusserklärung zu dem Treffen vor, der auf Teilen der »Friedensformel« von Präsident Wolodimir Selenskij vom November 2022 basierte. Letztere sieht unter anderem den kompletten Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine vor. Amorim zufolge lehnten die fünf Staaten des globalen Südens Jermaks Vorstoß klar ab, der im übrigen die Ursache dafür gewesen sein könnte, dass China – anders als zunächst angekündigt – gar nicht erst an der Zusammenkunft teilnahm. Weitere Treffen sollen folgen, womöglich schon im Juli. Amorim legte Wert auf die Feststellung, es ergebe wenig Sinn, weiterhin ohne China und vor allem ohne Russland zu verhandeln.

Immerhin wurde in Kopenhagen, wie Kanzlerberater Jens Plötner berichtete, schon über Sicherheitsgarantien verhandelt – und zwar nicht nur über solche für die Ukraine, sondern auch über Garantien für Russland. Er nannte als Beispiel ein Verbot, in der Ukraine Marschflugkörper zu stationieren.

Die Verhandlungen schreiten auch anderweitig voran. Während Indiens Premierminister Narendra Modi vergangene Woche mit US-Präsident Joseph Biden in Washington auch über die Beendigung des Ukraine-Kriegs sprach, stimmte Lula sich gleichzeitig in Rom mit dem Vatikan ab, der seinerseits umfassende Friedensbemühungen entfaltet. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kündigte am Montag vor ihrer Reise nach Südafrika an, sie wolle auch in Pretoria über den Ukraine-Krieg beraten. Freilich sprach sie nicht von einer Verhandlungslösung, sondern trotzig nur von einem »Ende der russischen Aggression«.

Baerbock hatte ihre Südafrika-Reise später als geplant angetreten, um am Montag zunächst noch an einem Treffen der EU-Außenminister teilnehmen zu können. Diese beschlossen in Brüssel unter anderem eine weitere Aufstockung der sogenannten EU-Friedensfazilität, die Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert, auf zwölf Milliarden Euro. Vor allem aber befassten sie sich mit dem Putschversuch in Russland. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte, eine Destabilisierung des Landes könne gefährliche Folgen haben.