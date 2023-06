Dolche zwischen den Zähnen

IMAGO/CTK Photo Liefern wie bestellt: Bruce Dickinson (l.) und Adrian Smith von Iron Maiden (»The Future Past Tour 2023«, Prag)

Und sind wir auch mal alt wie ein Baum,

Wir geben nicht auf den Rock-’n’-Roll-Traum.

Das haben wir uns als Kind schon geschworn.

Wir sind zum Rock ’n’ Roll geborn.

*

Es ist keine Ente.

Wir spielen bis zur Rockerrente,

Es ist keine Ente.

Wir spielen bis zur Rockerrente.

Puhdys

Wenn man die Medizinmänner und Kräuterhexen des Heavy Metal aufsucht und sich die schlecht vernarbten, weil selbstgenähten Wunden von damals zeigen lässt, die von Himmelfahrtskommandos und aussichtslosen, aber doch überlebten Schlachten erzählen, dann kommt immer irgendwann der Maiden-Moment. Ein Räuspern, eine scheinbare Kunstpause, die aber gar nichts Artifizielles hat, sondern nötig ist, um vom eigenen Pathos nicht überwältigt zu werden. »Iron Maiden ist der Grund, warum wir beide heute hier sitzen!« Und eigentlich müsste es Pardauz machen und ein Blitz zur Erde fahren.

Jüngere Menschen kreisen jetzt mit dem Zeigefinger in Höhe der Schläfe, sie wissen es ja nicht besser. Wenn sie am Mittwoch in der ZAG-Arena von Hannoi (braunschweigisch für »Hannover«) gewesen wären, wüssten sie, was ich meine.

Das Vorprogramm bestreiten The ­Raven Age. »Vor 45 Jahren waren ­Maiden auch mal im Vorprogramm von Kiss«, erinnert sich mein Nebenmann in einer Songpause. »Sie haben Gene Simmons und Co. an die Wand gespielt. Das wird man von Raven Age mal nicht behaupten.« Damit ist alles gesagt. Später am Abend spielen Iron Maiden dann noch ihren Signature-Song »Iron ­Maiden« vom allerersten Album »Iron Maiden«, schnell und voll auf die zwölf, und man ahnt, wie sich Paul Stanley gefühlt haben muss, wenn er nach ihnen auf die Bühne ging. Das war die Geburt einer neuen Art.

Jetzt, Jahrzehnte später, haben sie Bäuche, bis auf Bruce Dickinson vielleicht, der bleibt mit Fechten in Form, aber immer noch den unbedingten Willen, die Vorgruppe mit Dolchen zwischen den Zähnen aus der Halle zu jagen. Dass der linke Raven-Age-Gitarrist Steve Harris’ Sohn George ist, spielt keine Rolle. Er muss das schließlich lernen!

Mit »Caught Somewhere in Time«, dem Titelsong ihres sechsten Albums, das sie auf der »Future Past«-Tour ins Zentrum rücken, beginnt der Abend. Und mein Vordermann zeigt seinem Kumpel gleich mal, wie seine Armbehaarung stramm steht und vor Überwältigung Männchen macht. Alle Umstehenden nicken, weil es ihnen verdammt noch mal genauso geht.

Es gibt noch mehrere solcher Momente. Zum Beispiel der, als 11.000 Kehlen übereinstimmend den Text von »Wasted Years« grölen, und auch wenn sie ihn nicht richtig können, trotzdem mitgrölen, weil sie wissen, dass es hier kein richtig und falsch mehr gibt, weil sie genau da sind, wo sie hingehören – und das Wunderschöne daran ist, dass der Song genau davon erzählt. »So – understand / Don’t waste your time always searching for those wasted years / Face up, make your stand / ­Realize you’re living in the ­golden years.« Wenn Kunst und gelebtes Leben zur Deckung kommen, das ist das Glück. Na ja, keine Ahnung, jedenfalls fühlte es sich genauso an in der ZAG-Arena von Hannoi.

Die Nörgelpötte, die es ja immer gibt, monieren zu viele und vor allem viel zu lange Songs vom neuen Album »Senjutsu«. »The Writing of the Wall« kann fast mithalten mit dem »Somewhere In Time«-Stoff und den eingestreuten Klassikern (»Prisoner«, »Fear of the Dark«, »The Trooper«), und »Death of the Celts« beeindruckt mit anmutigen Instrumentalpassagen, aber bei »Time Machine« und »Hell on Earth« sackt ihnen ein wenig die Stimmung weg, das sind die Momente, die man gut zum Getränke-Nachfassen oder auch -Wegbringen nutzen kann.

Bandmaskottchen Eddie, das etwas alberne Monster auf Stelzen, heute mal verkleidet als Samurai, Westerner und Steampunk-Menschmaschine, hat seit einiger Zeit schon auf der rechten Seite der Bühne Konkurrenz in Janick Gers. Der Mann hopst herum, dreht und wendet sein Instrument in alle Himmelsrichtungen und freut sich die ganze Zeit wie eine Schneekönigin, dass man ihn immer noch mitspielen lässt. Kein Wunder, die wirklich wichtigen Soli teilen sich Dave Murray und Adrian Smith, jene nämlich, die den Stücken noch etwas hinzufügen. Adrian Smiths kreatives Ingenium zeigt sich auch immer wieder in seinen dramaturgisch ausgefeilten Leadgitarren-Zwischenspielen, es sind kleine Songs im Song. Das weiß man natürlich alles längst, aber es ist doch schön, wenn sich das einmal gefällte Urteil bestätigt.

Man könnte so weiterdelirieren, aber das letzte Wort überlasse ich einem glücks- und rotzbesoffenen Fan, der ein tadelloses Resümee in die laue Nacht krakeelt und dann stracks aufgeht in der dicken Menschenpampe, die langsam aus der Halle Richtung Ausgang quillt: »Die ahsaanen Jungfrauen haben deliver­ed!« Aber so was von.