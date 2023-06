Sendeende für Flake?

Stefan Mueller/POP-EYE/imago Drinnen oder draußen?

Christian »Flake« Lorenz, Keyboarder der Provoschrammelband Rammstein, macht auch Hörfunk. Seit sechs Jahren präsentiert er beim Berliner Radio eins zweimal im Monat »Die Sendung mit Flake«, Konzept: Popstar spielt Lieblingsplatten und erzählt was dazu. Die Ausgabe, die am 13. Juni laufen sollte, eine Vorproduktion, weil der Mann ja gerade tourt, wurde aus dem Programm genommen. Ihre Ausstrahlung erscheine »aufgrund der Debatte rund um Rammstein unangebracht«, zitiert dpa die verantwortliche Redaktion. In Absprache mit dem Musiker sei entschieden worden, die Sendung »pausieren« zu lassen. Die Berliner Zeitung will erfahren haben, dass etliche Radio eins-Mitarbeiter von der Senderleitung die Absetzung der Show verlangen, ein Kollege wird mit den Worten zitiert: »Der ist draußen und kommt nicht wieder.« Noch findet man im Netz die Ankündigung seiner Premiere im Mai 2017, in der Lorenz als »fester Teil der Radio eins-Familie« vorgestellt wird: »Erleben Sie Flake von einer ganz neuen Seite (…) Thema der aktuellen Sendung: Der Tod.«

Und das läuft in dieser Woche im Radio: Teil eins des Hörspiels »Stiller« nach dem Roman von Max Frisch, bearbeitet von Norbert Schaeffer (NDR 2011, Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Das Feature »Die wilden Streiks von 1973« berichtet von den »Gastarbeitern«, die vor 50 Jahren in der BRD ohne Rückendeckung der Gewerkschaften massenhaft die Arbeit niederlegten (Do., 8.30 Uhr, SWR 2). Zum 90. Geburtstag von Brigitte Reimann sendet RBB Kultur das Stück »Franziska Linkerhand, Architektin oder Szenen aus einem Frauenleben«, aufgenommen 1985 von Walter Niklaus für den Rundfunk der DDR (Fr., 19 Uhr). In unserer verschriftlichten Welt braucht ein Analphabet viel Grips, um zurechtzukommen, und konspirative Strategien, um das Handicap »immer im Verborgenen« zu halten, wie es in der »Deep Doku: Analphabetismus« am Wochenende heißt (RBB/NDR 2010, Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). »Die Muttersprache ist der unverlierbare Besitz, die Heimat der Heimatlosen«, sagte der exilierte Klaus Mann und schrieb – wie Stefan Heym – im US-amerikanischen Exil dennoch in englischer Sprache, zum Beispiel den Roman »Speed«, den Ulrich Gerhardt für den Bayerischen Rundfunk aufgenommen hat (BR 1999, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Am Samstag abend haben Freunde der italienischen Oper die Wahl zwischen einem griechischen Epos in Wien und einer schweizerischen Bauernhochzeit in Madrid, es gibt »Il ritorno d’Ulisse in patria« von Monteverdi, in der Staatsoper mitgeschnitten (Sa., 20.04 Uhr, SR 2), und »La sonnambula« von Bellini, aufgezeichnet im Teatro Real (Sa., 20 Uhr, HR 2 Kultur).

Chrissi hat beinahe seine Schule angezündet und muss deshalb nachsitzen, während »Das Phantom in der Schule« umgeht; Kinderhörspiel von Anna-Luise Böhm (DLF Kultur 2016, So., 8.05 Uhr, DLF Kultur). SWR 2 bringt den Kinoklassiker »Casablanca«, genauer: die Fernsehsynchronisation aus den 70ern, die die Fassung von 1951 ablöste, die entschärft worden war, um Naziopa nicht zu schockieren (Warner Brothers 1942/ARD 1975, So., 18.20 Uhr). Wegen bedauerlicher Missgeschicke muss ein Pastetenbäcker seine Kunden in der Kühltruhe einfrieren im Fünfteiler »Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller« von Stephan Ludwig (MDR 2023, ab Mo., 9 und 19 Uhr, MDR Kultur). Außerdem können wir kommenden Montag die Gewinnerin oder den Gewinner des Klagenfurter Literatenstechens hören. Der ORF sendet den Siegerbeitrag vom »Ingeborg-Bachmann-Preis 2023« (Mo., 11.05 Uhr, Ö 1).